Tras el confuso episodio que vivió junto a Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano, Facundo Moyano reapareció en los medios y dio una serie de entrevistas para tratar de desmentir las acusaciones de agresión e imputaciones.
Candela Arizaga habló tras las entrevistas de Facundo Moyano y sorprendió mucho: "Estoy..."
Qué dijo la joven luego de las polémicas declaraciones de Facundo Moyano en televisión. Todos los detalles
Además de asegurar que no hubo consumo de drogas, Facundo Moyano reveló que debió asistir a Candela por un paro cardíaco y apuntó contra los periodistas.
En Primicias YA, el periodista Oliver Quiroz se comunicó con Candela Arizaga para consultarle sobre el raid mediático de Facundo Moyano y si estaba de acuerdo con los dichos del sindicalista. "Hola, estoy muy bien, gracias", le escribió la joven junto a un emoji de corazón color blanco.
Al insistirle y saber si quería hacer alguna aclaración sobre las revelaciones de Moyano, la modelo optó por el silencio emitiendo una respuesta escueta pero contundente. "Nada más que decir, gracias", cerró.
Candela Arizaga volvió a las redes
A través de su cuenta de Instagram, Candela Arizaga publicó un breve descargo hablando de su estado de salud pero sin querer ahondar en lo sucedido con Facundo Moyano.
“Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon", arrancó revelando cómo está su perrito Mafia.
"Tengo errores como cualquiera, a la gente que me bardea le deseo mucho amor”, siguió en medio de fuertes rumores sobre sus fuentes de ingreso y lujoso estilo de vida.
La mejor amiga de Candela Arizaga defendió a Facundo Moyano
En Pasó en América, Nicole salió por comunicación telefónica y aseguró que Candela Arizaga y Facundo Moyano tienen una muy buena relación y sostuvo que no existió violencia de género.
La modelo que estuvo con Candela Arizaga en el hospital, anticipó que el día miércoles la influencer contará su verdad y explotó contra quienes cuestionaron el lujoso estilo de vida de la modelo.
Nicole dijo que lo sucedido fue una noche de diversión que salió mal, ya que su mejor amiga lleva una vida sana y no suele consumir drogas. Además reveló que se lleva muy bien con Facundo Moyano y que está en contacto permanente con Jerónimo Moyano, hermano menor del sindicalista.
En pocas palabras
- Facundo Moyano: Declaró tras las acusaciones de Candela Arizaga y negó el consumo de drogas, afirmando que la asistió por un paro cardíaco.
- Candela Arizaga: Respondió escuetamente a las entrevistas de Moyano revelando que está bien y que no tiene nada para decir.
- Amiga de Arizaga: Defendió a Moyano, describió el incidente como una noche de diversión que salió mal y afirmó que Arizaga contará su verdad.