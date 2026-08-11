Candela Arizaga habló tras las entrevistas de Facundo Moyano y sorprendió mucho: "Estoy..."

La llamativa reacción de Candela Arizaga a la entrevista de Facundo Moyano.

Al insistirle y saber si quería hacer alguna aclaración sobre las revelaciones de Moyano, la modelo optó por el silencio emitiendo una respuesta escueta pero contundente. "Nada más que decir, gracias", cerró.

Candela Arizaga volvió a las redes

A través de su cuenta de Instagram, Candela Arizaga publicó un breve descargo hablando de su estado de salud pero sin querer ahondar en lo sucedido con Facundo Moyano.

“Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon", arrancó revelando cómo está su perrito Mafia.

"Tengo errores como cualquiera, a la gente que me bardea le deseo mucho amor”, siguió en medio de fuertes rumores sobre sus fuentes de ingreso y lujoso estilo de vida.

La mejor amiga de Candela Arizaga defendió a Facundo Moyano

En Pasó en América, Nicole salió por comunicación telefónica y aseguró que Candela Arizaga y Facundo Moyano tienen una muy buena relación y sostuvo que no existió violencia de género.

La modelo que estuvo con Candela Arizaga en el hospital, anticipó que el día miércoles la influencer contará su verdad y explotó contra quienes cuestionaron el lujoso estilo de vida de la modelo.

Nicole dijo que lo sucedido fue una noche de diversión que salió mal, ya que su mejor amiga lleva una vida sana y no suele consumir drogas. Además reveló que se lleva muy bien con Facundo Moyano y que está en contacto permanente con Jerónimo Moyano, hermano menor del sindicalista.