Mientras siguen las críticas y especulaciones tras la gira mediática de Facundo Moyano para tratar de desmentir las acusaciones de agresión e imputaciones, Candela Arizaga volvió a las redes.
Candela Arizaga mostró cómo lucía antes de conocer a Facundo Moyano y sorprendió mucho
El posteo de Candela Arizaga que impactó a sus seguidores tras las entrevistas de Facundo Moyano en televisión
Sin hacer ninguna referencia a las declaraciones recientes de Facundo Moyano ni a lo sucedido la noche del confuso episodio, Candela Arizaga hizo una profunda reflexión junto a una postal de niña.
La modelo publicó una foto de pequeña donde se la ve sonriendo y agregó una frase de lo más llamativa. "Los tiempos malos no son para siempre", escribió junto a un emoji de dedos cruzados y un corazón blanco.
El día anterior, Candela Arizaga no quiso opinar de los dichos del sindicalista en televisión que además de asegurar que no hubo consumo de drogas reveló que debió asistirla por un paro cardíaco.
La llamativa reacción de Candela Arizaga a la entrevista de Facundo Moyano
En Primicias YA, el periodista Oliver Quiroz se comunicó con Candela Arizaga para consultarle sobre el raid mediático de Facundo Moyano y si estaba de acuerdo con los dichos del sindicalista.
"Hola, estoy muy bien, gracias", le escribió la joven junto a un emoji de corazón color blanco.
Al insistirle y saber si quería hacer alguna aclaración sobre las revelaciones de Moyano o si no estaba de acuerdo, la modelo optó por el silencio emitiendo una respuesta escueta pero contundente. "Nada más que decir, gracias", cerró.
¿Candela Arizaga cambió su versión de los hechos?
Durante su exposición ante la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de una fiscalía especializada del Ministerio Público de la Ciudad, la novia de Facundo Moyano negó de forma tajante haber sido víctima de violencia física o verbal por parte de Moyano y atribuyó la secuencia registrada en la vía pública a un "brote psicótico" provocado por el consumo de estupefacientes que ella misma llevó.
En pocas palabras
- Candela Arizaga se volcó a las redes con una reflexión sobre los tiempos difíciles tras las declaraciones de Facundo Moyano junto a una llamativa imagen de joven.
- La modelo optó por el silencio ante las consultas periodísticas sobre los dichos del sindicalista en televisión.
- Arizaga había declarado previamente ante la fiscalía que su episodio fue un "brote psicótico" por consumo de estupefacientes.