Candela Arizaga mostró cómo lucía antes de conocer a Facundo Moyano y sorprendió mucho

La llamativa foto que publicó Candela Arizaga tras las entrevistas de Facundo Moyano.

El día anterior, Candela Arizaga no quiso opinar de los dichos del sindicalista en televisión que además de asegurar que no hubo consumo de drogas reveló que debió asistirla por un paro cardíaco.

La llamativa reacción de Candela Arizaga a la entrevista de Facundo Moyano

En Primicias YA, el periodista Oliver Quiroz se comunicó con Candela Arizaga para consultarle sobre el raid mediático de Facundo Moyano y si estaba de acuerdo con los dichos del sindicalista.

"Hola, estoy muy bien, gracias", le escribió la joven junto a un emoji de corazón color blanco.

Al insistirle y saber si quería hacer alguna aclaración sobre las revelaciones de Moyano o si no estaba de acuerdo, la modelo optó por el silencio emitiendo una respuesta escueta pero contundente. "Nada más que decir, gracias", cerró.

¿Candela Arizaga cambió su versión de los hechos?

Durante su exposición ante la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de una fiscalía especializada del Ministerio Público de la Ciudad, la novia de Facundo Moyano negó de forma tajante haber sido víctima de violencia física o verbal por parte de Moyano y atribuyó la secuencia registrada en la vía pública a un "brote psicótico" provocado por el consumo de estupefacientes que ella misma llevó.