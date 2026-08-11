¡Bombazo! Yanina Latorre tiene videos comprometedores de Facundo Moyano: "En Mar del Plata..."

"Soy contadora, sé sumar y restar, tendo data y, como te dije una vez en LAM agradece que cuando te separaste de Eva no mostré todos los videos tuyos en Mar del Plata, en boliches, en malas condiciones", lanzó filosa.

Yanina Latorre pusó en duda las declaraciones de Candela Arizaga

Yanina Latorre no se guardó nada luego de escuchar la declaración de Candela Arizaga, pareja del dirigente sindical Facundo Moyano en el marco de la investigación que lo involucra por presunta violencia de género.

Durante su exposición ante la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de una fiscalía especializada del Ministerio Público de la Ciudad, la novia de Facundo Moyano negó de forma tajante haber sido víctima de violencia física o verbal por parte de Moyano y atribuyó la secuencia registrada en la vía pública a un "brote psicótico" provocado por el consumo de estupefacientes que ella misma llevó.

Sin poder creer lo que escuchaba, Yanina Latorre no dudó en exponer su punto de vista, cuestionando la veracidad de los dichos de Candela y asegurando que se trata de un plan para lavar la imagen de Facundo Moyano luego de las escandalosas imágenes persiguiendo a su novia casi desnuda corriendo por la calle.

Yanina Latorre cuestionó a las declaraciones de Candela Arizaga y apuntó contra Facundo Moyano.

"¡Es mentira! No le creo nada. Lo que le creo es que pensó o sintió que la persiguieron o que veía cosas. Eso sí. Pero lo otro no. ¿Cómo hizo él para estar 48 horas con una mina que se drogaba? ¿Qué hacía, la miraba? Cuando corría por la calle, a mi me contaron que antes de todo eso él llamó al SAME para decir que le estaba dando un infarto, que estaba con taquicardia", arrancó en SQP.