Tras el confuso episodio que vivió junto a Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano, Facundo Moyano reapareció en los medios y dio una serie de entrevistas para tratar de desmentir las acusaciones de agresión e imputaciones.
Candela Arizaga furiosa con Facundo Moyano: la grabación privada que la enfureció
Salió a la luz la feroz interna que están viviendo Candela Arizaga y Facundo Moyano y el escandaloso motivo de su ira
Además de asegurar que no hubo consumo de drogas, Facundo Moyano reveló que debió asistir a Candela por un paro cardíaco y le mostró a algunos periodistas el video que grabó de la modelo mientras tenía el supuesto ataque.
Según revelaron el jueves por la tarde en Primicias Ya, la actitud del sindicalista de mostrar ese material privado y de grabarla en ese estado habría provocado el enojo de Candela Arizaga.
"Ella está enojada con Moyano por todo lo que dijo en los medios, por haberla grabado, por haber mostrado esa grabación y por no haberla cuidado en nada. Ella siente que ella lo cuidó en todo y él la tiró a las fieras", explicó Marina Calabró sobre la decepción de la joven.
Candela Arizaga habló tras las entrevistas de Facundo Moyano y sorprendió mucho
En Primicias YA, el periodista Oliver Quiroz se comunicó con Candela Arizaga para consultarle sobre el raid mediático de Facundo Moyano y si estaba de acuerdo con los dichos del sindicalista. "Hola, estoy muy bien, gracias", le escribió la joven junto a un emoji de corazón color blanco.
Al insistirle y saber si quería hacer alguna aclaración sobre las revelaciones de Moyano, la modelo optó por el silencio emitiendo una respuesta escueta pero contundente. "Nada más que decir, gracias", cerró.
Candela Arizaga volvió a las redes
A través de su cuenta de Instagram, Candela Arizaga publicó un breve descargo hablando de su estado de salud pero sin querer ahondar en lo sucedido con Facundo Moyano.
“Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon", arrancó revelando cómo está su perrito Mafia.
"Tengo errores como cualquiera, a la gente que me bardea le deseo mucho amor”, siguió en medio de fuertes rumores sobre sus fuentes de ingreso y lujoso estilo de vida.
En pocas palabras
- Candela Arizaga: Se encuentra enfadada con Facundo Moyano por la filtración de un video privado y por la forma en que él manejó la situación mediática.
- Facundo Moyano: Desmintió acusaciones y mostró un video de Candela Arizaga durante un supuesto paro cardíaco.
- Declaraciones: Arizaga respondió escuetamente a las consultas periodísticas, indicando que ya está bien y agradeciendo la preocupación, mientras que en redes sociales expresó gratitud por el apoyo recibido.