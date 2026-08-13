Candela Arizaga furiosa con Facundo Moyano: la grabación privada que la enfureció

Marina Calabró reveló las razones del enojo de Candela Arizaga con Facundo Moyano.

"Ella está enojada con Moyano por todo lo que dijo en los medios, por haberla grabado, por haber mostrado esa grabación y por no haberla cuidado en nada. Ella siente que ella lo cuidó en todo y él la tiró a las fieras", explicó Marina Calabró sobre la decepción de la joven.

Candela Arizaga habló tras las entrevistas de Facundo Moyano y sorprendió mucho

En Primicias YA, el periodista Oliver Quiroz se comunicó con Candela Arizaga para consultarle sobre el raid mediático de Facundo Moyano y si estaba de acuerdo con los dichos del sindicalista. "Hola, estoy muy bien, gracias", le escribió la joven junto a un emoji de corazón color blanco.

Al insistirle y saber si quería hacer alguna aclaración sobre las revelaciones de Moyano, la modelo optó por el silencio emitiendo una respuesta escueta pero contundente. "Nada más que decir, gracias", cerró.

Candela Arizaga volvió a las redes

A través de su cuenta de Instagram, Candela Arizaga publicó un breve descargo hablando de su estado de salud pero sin querer ahondar en lo sucedido con Facundo Moyano.

“Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon", arrancó revelando cómo está su perrito Mafia.

"Tengo errores como cualquiera, a la gente que me bardea le deseo mucho amor”, siguió en medio de fuertes rumores sobre sus fuentes de ingreso y lujoso estilo de vida.