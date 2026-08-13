Yanina Latorre no hablará más de Tini Stoessel: el fuertísimo motivo

"Si hablo porque hablo, si critico es porque ahora estoy distanciada. No voy a decir nada, hay otros medios que lo están haciendo... seguramente falta información.Por ahora no voy a hablar, no quiero lastimar a nadie a menos que un día me levante y...", siguió sobre la posibilidad de cambiar de opinión.

Confirmaron qué día será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y los invitados

Salieron a la luz todos los detalles de su futuro casamiento y la mega fiesta que están preparando para celebrar su amor.

El panelista Pepe Ochoa, confirmó en LAM que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya pusieron fecha para su gran día: el 18 de diciembre del 2026.

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodri De Paul y fue a París a hacer la prueba de su vestido.

Siguiendo los pasos de figuras como Jorge Lanata y Elba Marcovecchio,Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Sybala entre otros, Tini y De Paul eligieron el Dok Haras ubicado en Exaltación de la Cruz para la fiesta.

Además, meses atrás Pilar Smith dio a conocer la lista de famosos y estrellas internacionales que fueron invitados al casamiento: Lionel Messi, Chris Martin (líder de Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin, Nicki Nicole, y Marí