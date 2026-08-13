En medio de las repercusiones por los preparativos de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Yanina Latorre anunció que no hablará más de la pareja.
Yanina Latorre no hablará más de Tini Stoessel: el fuertísimo motivo
Yanina Latorre explotó y reveló la verdad de su vínculo con Tini Stoessel y la razón de su silencio
Durante su programa de radio, Yanina Latorre reveló que tomó la radical decisión de no dar información sobre Tini Stoessel debido al vínculo de amistad que tuvo con la madre de la artista.
"En cuanto al lore de Tini Stoessel con sus papás, he decidido no hablar, lo digo ahora para que no me pregunten más. Todos saben que yo fui amiga de la mamá de Tini, no pasó nada nos distanciamos, cosas que no me gustaron", lanzó generando especulaciones sobre lo sucedido
"Si hablo porque hablo, si critico es porque ahora estoy distanciada. No voy a decir nada, hay otros medios que lo están haciendo... seguramente falta información.Por ahora no voy a hablar, no quiero lastimar a nadie a menos que un día me levante y...", siguió sobre la posibilidad de cambiar de opinión.
Confirmaron qué día será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y los invitados
Salieron a la luz todos los detalles de su futuro casamiento y la mega fiesta que están preparando para celebrar su amor.
El panelista Pepe Ochoa, confirmó en LAM que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya pusieron fecha para su gran día: el 18 de diciembre del 2026.
Siguiendo los pasos de figuras como Jorge Lanata y Elba Marcovecchio,Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Sybala entre otros, Tini y De Paul eligieron el Dok Haras ubicado en Exaltación de la Cruz para la fiesta.
Además, meses atrás Pilar Smith dio a conocer la lista de famosos y estrellas internacionales que fueron invitados al casamiento: Lionel Messi, Chris Martin (líder de Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin, Nicki Nicole, y Marí
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Anunció que no hablará más de Tini Stoessel por su vínculo y distanciamiento de la madre de la artista.
- Boda Tini y De Paul: Se confirmó que la fecha será el 18 de diciembre de 2026 en Dok Haras.
- Lista de invitados: Se rumorea la asistencia de Lionel Messi, Chris Martin y Alejandro Sanz, entre otros.