En medio de las repercusiones por la aparición de un impactante video privado de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez no para de presumir la buena relación del jugador con sus hijos.
La mojada de oreja de la China Suárez a las hijas de Wanda Nara: ¿les sacó sus juguetes?
Escándalo por el posteo de la China Suárez que tendría una brutal indirecta para las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Días atrás, la China Suárez publicó una serie de imágenes para mostrar cómo disfrutaron del fin de semana con paseos en familia y un posteo se robó la atención de los seguidores.
La actriz grabó a su hijo Amancio Vicuña paseando en un jeep de juguete. Ahora se viralizaron imágenes del año 2022 donde se ve a las hijas de Wanda Nara en el mismo camión.
Según trascendió, la China Suárez y Mauro Icardi lo habrían traído de Turquía y ahora, mientras Francesca e Isabella siguen alejadas del jugador, es el hijo de la China quien lo usa.
La China Suárez mostró el contundente gesto de Mauro Icardi con sus hijos tras el escándalo con las hijas de Wanda Nara
En la mañana del sábado, Mauro Icardi alentó a Rufina Cabré, hija de la China Suárez y Nicolás Cabre, en su partido de hockey, haciéndole frente a las bajas temperaturas.
Fue la China Suárez quien mostró la presencia de Mauro Icardi con un collage de fotos resumiendo la mañana deportiva que vivieron junto a su heredera.
Mientras tanto, Wanda Nara estalló contra el jugador por no lo sucedido en Milán y lo acusó de ser "padre de hijos ajenos" como mostró la China Suárez en su posteo.
Brutal descargo de Mauro Icardi tras el supuesto video de sus hijas siendo manipuladas
Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un video donde se ve a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.
“Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, siguió sobre el ex abogado de Wanda Nara.
“Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.
“Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió sobre cómo los adultos influencias a las menores.
“Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, lanzó punzante. "Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.
En pocas palabras
- Escándalo por posteo: La China Suárez publicó imágenes que indirectamente apuntarían a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.
- Regalo polémico: Se viralizó un jeep de juguete que la China Suárez mostró con su hijo, el mismo que habrían usado las hijas de Wanda Nara.
- Descargo de Icardi: Mauro Icardi criticó duramente a Wanda Nara por un supuesto video manipulando a sus hijas.