La mojada de oreja de la China Suárez a las hijas de Wanda Nara: ¿les sacó sus juguetes?

Aseguran que la China Suárez le dio a su hijo el camión de juguete de las hijas de Wanda Nara.

Según trascendió, la China Suárez y Mauro Icardi lo habrían traído de Turquía y ahora, mientras Francesca e Isabella siguen alejadas del jugador, es el hijo de la China quien lo usa.

Aseguran que la China Suárez le dio a su hijo el camión de juguete de las hijas de Wanda Nara.

La China Suárez mostró el contundente gesto de Mauro Icardi con sus hijos tras el escándalo con las hijas de Wanda Nara

En la mañana del sábado, Mauro Icardi alentó a Rufina Cabré, hija de la China Suárez y Nicolás Cabre, en su partido de hockey, haciéndole frente a las bajas temperaturas.

Fue la China Suárez quien mostró la presencia de Mauro Icardi con un collage de fotos resumiendo la mañana deportiva que vivieron junto a su heredera.

Mauro Icardi alentó a Rufina Cabré junto a la China Suárez.

Mientras tanto, Wanda Nara estalló contra el jugador por no lo sucedido en Milán y lo acusó de ser "padre de hijos ajenos" como mostró la China Suárez en su posteo.

Brutal descargo de Mauro Icardi tras el supuesto video de sus hijas siendo manipuladas

Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un video donde se ve a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.

“Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, siguió sobre el ex abogado de Wanda Nara.

“Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.

“Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió sobre cómo los adultos influencias a las menores.

“Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, lanzó punzante. "Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.