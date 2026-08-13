La China Suárez usó a su hija para provocar a Wanda Nara: la foto de la polémica

La China Suárez mostró la mansión de los sueños y el detalle que enfureció a Wanda Nara.

Además, la top dejó ver como nunca antes el cuadro gigante que tiene posando con Mauro Icardi el cual,según Wanda Nara, habrían obligado a armar a Francesca e Isabella la primera vez que se reencontraron con su padre.

El llamativo posteo de la China Suárez tras el video de las hijas de Mauro Icardi

En medio de las repercusiones por la aparición de un impactante video privado donde se ve a las hijas de Mauro Icardi discutiendo con Wanda Nara, la China Suárez reapareció en las redes sociales con un llamativo posteo.

Durante la tarde del martes, Mauro Icardi se mostró de lo más afectado expresando su furia por la difusión de la grabación de sus hijas reclamando que no son una fuente de entretenimiento.

Tras el feroz descargo del jugador y la polémica que generaron las imágenes, la China Suárez aprovechó su día para una visita estética.

La China Suárez mostró cómo quedó tras su limpieza facial.

Sin hacer referencia a lo que está sucediendo con Francesca e Isabella Icardi, la China Suárez presumió a sus seguidores el resultado de su limpieza facial generando polémica por su actitud.