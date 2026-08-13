La China Suárez sigue mostrando detalles de su lujosa vida con Mauro Icardi, en especial luego de que se conociera la noticia de que Wanda Nara le pidió a la justicia que suspenda el contacto del futbolista con las menores hasta que se someta a una evaluación psicológica.
La China Suárez usó a su hija para provocar a Wanda Nara: la foto de la polémica
Impacto por la llamativa imagen que publicó la China Suárez en medio de la batalla de Wanda Nara con Mauro Icardi
Mientras sigue la batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi y el jugador continua distanciado de sus herederas, la China Suárez no para de presumir la excelente relación de su novio con sus hijos dejando a sus seguidores ver parte de su intimidad.
En esta oportunidad, la China Suárez publicó una foto donde se ve a su hija Magnolia Vicuña tocando el piano en la mansión de los sueños, que fue embargada tras el pedido de Wanda Nara y Ana Rosenfeld.
Además, la top dejó ver como nunca antes el cuadro gigante que tiene posando con Mauro Icardi el cual,según Wanda Nara, habrían obligado a armar a Francesca e Isabella la primera vez que se reencontraron con su padre.
El llamativo posteo de la China Suárez tras el video de las hijas de Mauro Icardi
En medio de las repercusiones por la aparición de un impactante video privado donde se ve a las hijas de Mauro Icardi discutiendo con Wanda Nara, la China Suárez reapareció en las redes sociales con un llamativo posteo.
Durante la tarde del martes, Mauro Icardi se mostró de lo más afectado expresando su furia por la difusión de la grabación de sus hijas reclamando que no son una fuente de entretenimiento.
Tras el feroz descargo del jugador y la polémica que generaron las imágenes, la China Suárez aprovechó su día para una visita estética.
Sin hacer referencia a lo que está sucediendo con Francesca e Isabella Icardi, la China Suárez presumió a sus seguidores el resultado de su limpieza facial generando polémica por su actitud.
En pocas palabras
- China Suárez: Publicó detalles de su vida con Mauro Icardi mientras Wanda Nara litiga por sus hijas.
- Mansión embargada: La actriz mostró a su hija Magnolia tocando el piano en la lujosa propiedad.
- Polémica en redes: El posteo generó controversia en medio del distanciamiento del futbolista de sus hijas.