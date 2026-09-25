Construyeron casas que desafían las reglas de la arquitectura con departamentos que no tienen paredes verticales

Construyeron una casa que desafía las reglas de la arquitectura con departamentos casi sin paredes verticales

El arquitecto Piet Blom creó un conjunto de viviendas que se sostienen sobre estructuras inclinadas en forma de cubo. Estas fueron construidas entre 1982 y 1984 y su originalidad hace que cada cubo se apoye sobre una estructura en forma de hexágono y esté girado 45 grados sobre su eje. Es decir, tres caras del cubo miran hacia el suelo y tres hacia el cielo.

Las Casas Cubo se han convertido en una insignia del puerto de Rotterdam en Holanda.

La idea del diseñador era darle forma a una aldea dentro de la ciudad, pero con un toque innovador y creativo, así que se inspiró en la idea de un bosque urbano, en el que cada vivienda representa un árbol y, en conjunto, forma una “arboleda” arquitectónica.