¿Te imaginaste alguna vez creer que existiera un edificio en forma de cubo? Parece una locura, pero en Holanda es una realidad visible gracias a la arquitectura. La obra tiene una originalidad particular: tres caras del cubo miran hacia el suelo y tres hacia el cielo.
Construyeron casas que desafían las reglas de la arquitectura con departamentos que no tienen paredes verticales
En Holanda se construyeron viviendas que se sostienen sobre estructuras inclinadas a 45 grados y son un hito de la arquitectura
Construyeron una casa que desafía las reglas de la arquitectura con departamentos casi sin paredes verticales
El arquitecto Piet Blom creó un conjunto de viviendas que se sostienen sobre estructuras inclinadas en forma de cubo. Estas fueron construidas entre 1982 y 1984 y su originalidad hace que cada cubo se apoye sobre una estructura en forma de hexágono y esté girado 45 grados sobre su eje. Es decir, tres caras del cubo miran hacia el suelo y tres hacia el cielo.
La idea del diseñador era darle forma a una aldea dentro de la ciudad, pero con un toque innovador y creativo, así que se inspiró en la idea de un bosque urbano, en el que cada vivienda representa un árbol y, en conjunto, forma una “arboleda” arquitectónica.
Curiosamente, las casas cubo no tienen paredes verticales, pero de igual forma cada ambiente puede delimitarse claramente. Sin embargo, tienen poco espacio de almacenamiento y los habitantes tienen que buscar alternativas para aprovechar bien el espacio.
Características de las casas cubo, las joyas de la arquitectura
- Tienen una estructura hexagonal.
- Cuentan con tres pisos de 106 metros cuadrados.
- Los metros se distribuyen en tres plantas con cocina, living, habitación, baño y vidriado de usos múltiples.
- Las casas son de diseño de los 80.
- En la planta baja se ubica la sala de estar con cocina y un rincón de estudio.
- En el nivel intermedio están los dormitorios y el baño.
- En la parte superior, hay una estructura triangular vidriada que funciona como salón, dormitorio, zona de juegos o solárium.
- El complejo tiene 38 casas y que llegan a venderse en un promedio de 380 mil euros.
En pocas palabras
- Casas cubo: en Holanda se construyeron viviendas innovadoras con estructuras inclinadas a 45 grados.
- Diseño original: cada casa se apoya sobre una base hexagonal, girada al espacio, con tres caras al cielo y tres al suelo.
- Aldea urbana: la arquitectura busca simular un bosque con viviendas que representan árboles, creando un conjunto único.