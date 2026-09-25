Quién era Esteban Sotelo, el andinista de Buenos Aires que murió en la zona de Vallecitos

De Buenos Aires a Mendoza para convertirse en guía

Esteban Sotelo tenía 48 años y amaba las montañas.

Sotelo comenzó su formación como guía de montaña en Mendoza en 2024. El cursado de la carrera tiene una duración total de d2 años y medio y el andinista se encontraba en la etapa final: solo le quedaba un semestre para completar sus estudios.

Aunque viajaba a la provincia para cursar y realizar las actividades propias de la formación, no residía en Mendoza. Su lugar de origen era la provincia de Buenos Aires y desde allí mantenía su actividad profesional y su emprendimiento gastronómico.

En sus redes sociales también aparecía parte de ese recorrido personal. Antes de orientarse hacia la montaña, había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Paralelamente, desarrollaba Lamadrid Smoke House, un emprendimiento dedicado a la elaboración de carnes ahumadas y envasadas al vacío.

La actividad en Vallecitos

Sotelo se encontraba realizando una actividad de montaña en la zona de Vallecitos cuando se perdió, el domingo 20 de septiembre. Según allegados a la actividad, no formaba parte de una práctica organizada por la EPGAMT ni de una salida de la escuela: había decidido realizar el recorrido por su cuenta.

La búsqueda comenzó este jueves 24 de septiembre, con la intervención de personal de la Patrulla de Rescate y un grupo de guías que se sumó al operativo.

Todavía no se conocen las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho ni qué sucedió durante el recorrido que terminó con la muerte del andinista. Esos detalles deberán ser reconstruidos a partir de la investigación y de las tareas realizadas en la zona.

Encontraron su cuerpo a unos 4.000 metros

Después de varias horas de búsqueda, este viernes 25 de septiembre, cerca de las 16, personal de la Patrulla de Rescate y los guías que participaban del operativo localizaron el cuerpo sin vida de Sotelo en la Quebrada La Angostura, a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El hallazgo permitió ubicar al andinista después de 5 días desde que se había perdido en la zona de Vallecitos.

Sin embargo, las condiciones climáticas adversas que se registraban en el lugar impidieron completar durante este viernes la recuperación del cuerpo. El personal debió retirarse de la zona y el operativo fue programado para este sábado alrededor de las 6 o 7, cuando se intentará concretar el descenso.

La situación fue comunicada a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que quedó a cargo de impartir las directivas correspondientes.

Sotelo estaba a pocos meses de terminar su formación como guía de montaña. Desde 2024 había viajado desde Buenos Aires a Mendoza para completar una carrera que ya estaba en su recta final. Su muerte ocurrió mientras realizaba por cuenta propia una actividad en la misma montaña en la que se estaba preparando para desarrollar su futura profesión.