Quién era Esteban Sotelo, el andinista de Buenos Aires que murió en la zona de Vallecitos

Esteban Sotelo (48), el andinista que fue hallado muerto este viernes en la Quebrada de la Angostura (zona de Vallecitos) era oriundo de la provincia de Buenos Aires y desde 2024 viajaba a Mendoza para formarse como guía de montaña.
Le quedaba apenas un semestre para completar la carrera en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (EPGAMT), donde cursaba desde hacía 2 años. La montaña era, para él, una actividad que había decidido convertir también en una profesión.
Había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y, además de su formación vinculada al montañismo, tenía un emprendimiento gastronómico dedicado a las carnes ahumadas y envasadas al vacío: Lamadrid Smoke House. Su vida transcurría entre esos intereses y los viajes a Mendoza para avanzar en una carrera que estaba a pocos meses de terminar.
De Buenos Aires a Mendoza para convertirse en guía
Sotelo comenzó su formación como guía de montaña en Mendoza en 2024. El cursado de la carrera tiene una duración total de d2 años y medio y el andinista se encontraba en la etapa final: solo le quedaba un semestre para completar sus estudios.
Aunque viajaba a la provincia para cursar y realizar las actividades propias de la formación, no residía en Mendoza. Su lugar de origen era la provincia de Buenos Aires y desde allí mantenía su actividad profesional y su emprendimiento gastronómico.
En sus redes sociales también aparecía parte de ese recorrido personal. Antes de orientarse hacia la montaña, había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Paralelamente, desarrollaba Lamadrid Smoke House, un emprendimiento dedicado a la elaboración de carnes ahumadas y envasadas al vacío.
La actividad en Vallecitos
Sotelo se encontraba realizando una actividad de montaña en la zona de Vallecitos cuando se perdió, el domingo 20 de septiembre. Según allegados a la actividad, no formaba parte de una práctica organizada por la EPGAMT ni de una salida de la escuela: había decidido realizar el recorrido por su cuenta.
La búsqueda comenzó este jueves 24 de septiembre, con la intervención de personal de la Patrulla de Rescate y un grupo de guías que se sumó al operativo.
Todavía no se conocen las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho ni qué sucedió durante el recorrido que terminó con la muerte del andinista. Esos detalles deberán ser reconstruidos a partir de la investigación y de las tareas realizadas en la zona.
Encontraron su cuerpo a unos 4.000 metros
Después de varias horas de búsqueda, este viernes 25 de septiembre, cerca de las 16, personal de la Patrulla de Rescate y los guías que participaban del operativo localizaron el cuerpo sin vida de Sotelo en la Quebrada La Angostura, a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El hallazgo permitió ubicar al andinista después de 5 días desde que se había perdido en la zona de Vallecitos.
Sin embargo, las condiciones climáticas adversas que se registraban en el lugar impidieron completar durante este viernes la recuperación del cuerpo. El personal debió retirarse de la zona y el operativo fue programado para este sábado alrededor de las 6 o 7, cuando se intentará concretar el descenso.
La situación fue comunicada a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que quedó a cargo de impartir las directivas correspondientes.
Sotelo estaba a pocos meses de terminar su formación como guía de montaña. Desde 2024 había viajado desde Buenos Aires a Mendoza para completar una carrera que ya estaba en su recta final. Su muerte ocurrió mientras realizaba por cuenta propia una actividad en la misma montaña en la que se estaba preparando para desarrollar su futura profesión.
En pocas palabras
- Esteban Sotelo: el andinista bonaerense que murió en la zona de Vallecitos, Mendoza, estaba a un semestre de recibirse como guía de montaña.
- Emprendimiento y estudios: paralelamente a su formación, tenía un negocio gastronómico de carnes ahumadas y había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
- Hallazgo y circunstancias: su cuerpo fue encontrado a 4.000 metros tras 5 días de desaparición mientras realizaba una actividad por cuenta propia; se investigan las causas del hecho.