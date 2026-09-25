La Patrulla de Rescate halló muerto al andinista de 48 años que desapareció hace 5 días

No es la primera vez que la Patrulla de Rescate debe recurrir a la zona de Vallecitos. Foto: archivo

La situación fue comunicada a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que quedó a cargo de impartir las directivas correspondientes.

Durante las primeras horas del jueves comenzó el operativo de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña. Ese día se tomó conocimiento que Sotelo -oriundo de Buenos Aires- había decidido ingresar solo a la zona de Vallecitos el domingo pasado.

Según el recorrido previsto, el hombre ingresaría por la Quebrada de La Angostura, seguiría por la canaleta conocida como Alma de Diamante, ascendería al Cerro Franke -de aproximadamente 4.850 metros- y luego iniciaría el descenso.

Dos rutas de búsqueda en el Cerro Franke

La Patrulla de Rescate organizó dos equipos para revisar distintos trayectos. Uno partió desde el lugar donde estaba el vehículo hacia “Alma de Diamante”. El otro recorrió la ruta normal de ascenso al Cerro Franke.

Los rescatistas trabajaron con fuertes ráfagas de viento, bajas temperaturas, nevadas y visibilidad reducida.

Para ampliar la búsqueda, se dispuso el apoyo de drones y del helicóptero de la Policía de Mendoza, pero el viento impidió utilizarlos. Este viernes se incorporaron integrantes de la Escuela de Guías y de Gendarmería Nacional, que colaboran bajo las directivas de la Patrulla de Rescate.

Finalmente, el hombre de 48 años fue hallado sin vida. En el caso interviene la Oficina Fiscal Nº 11 de Luján de Cuyo.