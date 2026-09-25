La Patrulla de Rescate halló muerto a Esteban Sotelo, el andinista de 48 años que estaba siendo buscado desde este jueves. El cuerpo del integrante de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña fue localizado este viernes en la Quebrada La Angostura, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.
La Patrulla de Rescate halló muerto al andinista de 48 años que desapareció hace 5 días
La búsqueda del andinista, quien es alumno de la Escuela de Guías de Alta Montaña, comenzó luego de no saber nada de él desde el 20 de septiembre
El hallazgo fue realizado cerca de las 16 por personal de la Patrulla de Rescate junto con un grupo de guías, que participaba del operativo de búsqueda del andinista en la zona de Vallecitos.
Debido a las condiciones climáticas adversas que se registraban en el lugar, los rescatistas debieron retirarse sin poder concretar la recuperación del cuerpo. El operativo se retomará este sábado, alrededor de las 6 o 7, para realizar el descenso.
La situación fue comunicada a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que quedó a cargo de impartir las directivas correspondientes.
Durante las primeras horas del jueves comenzó el operativo de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña. Ese día se tomó conocimiento que Sotelo -oriundo de Buenos Aires- había decidido ingresar solo a la zona de Vallecitos el domingo pasado.
Según el recorrido previsto, el hombre ingresaría por la Quebrada de La Angostura, seguiría por la canaleta conocida como Alma de Diamante, ascendería al Cerro Franke -de aproximadamente 4.850 metros- y luego iniciaría el descenso.
Dos rutas de búsqueda en el Cerro Franke
La Patrulla de Rescate organizó dos equipos para revisar distintos trayectos. Uno partió desde el lugar donde estaba el vehículo hacia “Alma de Diamante”. El otro recorrió la ruta normal de ascenso al Cerro Franke.
Los rescatistas trabajaron con fuertes ráfagas de viento, bajas temperaturas, nevadas y visibilidad reducida.
Para ampliar la búsqueda, se dispuso el apoyo de drones y del helicóptero de la Policía de Mendoza, pero el viento impidió utilizarlos. Este viernes se incorporaron integrantes de la Escuela de Guías y de Gendarmería Nacional, que colaboran bajo las directivas de la Patrulla de Rescate.
Finalmente, el hombre de 48 años fue hallado sin vida. En el caso interviene la Oficina Fiscal Nº 11 de Luján de Cuyo.
En pocas palabras
- Hallazgo: la Patrulla de Rescate encontró muerto al andinista Esteban Sotelo.
- Ubicación: fue localizado en la Quebrada La Angostura, a 4.000 metros.
- Operativo: la recuperación del cuerpo se reanudará este sábado debido al clima.