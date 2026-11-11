De baño antiguo a uno de lujo: cómo renovarlo sin gastar de más

Cambiar la grifería y los accesorios por otros dorados o negros sobre todo, también cambia la vista del baño que está igual hace muchos años. Pues los pequeños elementos marcan una gran diferencia visual en la decoración.

Otra opción es incorporar un espejo grande, ya sea de formato redondo o rectangular con marco delgado negro o metálico, amplía visualmente la habitación y aporta sofisticación. A su vez, cambiar los focos tradicionales por iluminación LED de luz cálida o añadir un aplique luminoso cerca del espejo genera un clima sumamente refinado.

Los pequeños detalles cambian por completo la vista del baño.

Además, un estilo de baño de hotel se completa cuidando no solo el baño en sí, sino también de los complementos: podés restaurar un mueble pequeño de madera, instalar repisas o sumar canastos para organizar los productos. Sumar toallas de calidad en tonos blancos o beige, un dispensador de jabón elegante y una planta apta para ambientes húmedos es lo que aporta un toque fresco y distinguido.

Es decir, hacer estos cambios de forma progresiva te permitirá transformar tu baño antiguo o viejo en un ambiente moderno, ordenado y lujoso de manera sencilla, económica y constante.