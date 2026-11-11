Antes las manzanas eran un alimento fundamental para todos y por décadas, los agricultores desarrollaron miles de variedades mediante injertos para garantizar la fruta a lo largo de todo el año. Cuando la industria las desplazó, alguien tenía que rescatar las variedades perdidas y un hombre se propuso salvarlas y lo logró después de 25 años.
Su misión era rescatar más de 1000 variedades perdidas de manzanas y después de 25 años las cuida en su huerto
Ha logrado rescatar más de 1000 variedades de manzanas y cultiva cerca de 700 de ellas en su propio huerto, preservando una parte del patrimonio agrícola
Aunque para 1905, existían más de 14.000 tipos registrados de manzanas, las industrias agrícolas desplazaron a los pequeños huertos locales y la desaparición de miles de frutas fue esperable, lo que fue reduciendo el mercado a solo unas pocas opciones comerciales. Pero su salvador hizo de todo con tal de preservar algunas.
Su misión era rescatar más de 1000 variedades perdidas de manzanas y después de 25 años las cuida en su huerto
En 1998 Tom Brown, un ingeniero químico jubilado originario de Carolina del Norte, descubrió por casualidad varias manzanas tradicionales en un mercado de agricultores. Al probar sabores únicos y enterarse de que la inmensa mayoría de las clases de manzanas estaban extinguiéndose, decidió intervenir.
Entonces aprendió las técnicas de cultivo e injerto para transformar su retiro en una misión de rescate. Desde ese momento, Brown fue apodado el "cazador de manzanas". Durante más de veinte años, recorrió cerca de 50.000 kilómetros por la región de los Apalaches buscando ejemplares abandonados.
Con paciencia de detective, investigó y entrevistó a personas de 80 y 90 años que recordaban la ubicación de los árboles de su juventud. Uno de sus momentos más emblemáticos de su misión ocurrió en 2001, cuando logró hallar la manzana Junaluska, una codiciada variedad consumida por los nativos cherokees en el siglo XVIII.
Hasta el día de hoy, Tom ha rescatado más de 1.200 variedades de manzanas de la extinción. En su propio huerto, llamado Heritage Apples, mantiene vivas más de 700 especies y regala cerca de 1.000 árboles jóvenes cada año para compartir este patrimonio con la comunidad.
En pocas palabras
- Rescate de manzanas: un hombre dedicó 25 años a salvar más de 1.000 variedades de manzanas perdidas.
- Patrimonio agrícola: cultiva cerca de 700 variedades en su huerto, preservando un legado.
- Acciones de conservación: ha rescatado 1.200 variedades y regala árboles para compartir el patrimonio.