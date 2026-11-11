Su misión era rescatar más de 1000 variedades perdidas de manzanas y después de 25 años las cuida en su huerto

Entonces aprendió las técnicas de cultivo e injerto para transformar su retiro en una misión de rescate. Desde ese momento, Brown fue apodado el "cazador de manzanas". Durante más de veinte años, recorrió cerca de 50.000 kilómetros por la región de los Apalaches buscando ejemplares abandonados.

Tom Brown se dedica a la búsqueda y preservación de variedades raras de manzanas.

Con paciencia de detective, investigó y entrevistó a personas de 80 y 90 años que recordaban la ubicación de los árboles de su juventud. Uno de sus momentos más emblemáticos de su misión ocurrió en 2001, cuando logró hallar la manzana Junaluska, una codiciada variedad consumida por los nativos cherokees en el siglo XVIII.

Hasta el día de hoy, Tom ha rescatado más de 1.200 variedades de manzanas de la extinción. En su propio huerto, llamado Heritage Apples, mantiene vivas más de 700 especies y regala cerca de 1.000 árboles jóvenes cada año para compartir este patrimonio con la comunidad.