Calendario de siembra: estas son las semillas que podés cultivar en la huerta durante octubre, según expertos

Con la llegada de octubre, la primavera avanza en nuestro país y las condiciones del clima comienzan a cambiar. Las temperaturas aumentan de manera progresiva y esto modifica las posibilidades de cultivo en la huerta. Por eso, conocer el calendario de siembra permite elegir las semillas adecuadas, aprovechar mejor esta etapa del año y hacer las tareas de jardinería pertinentes.
Según especialistas de Cosas del Jardín, durante este mes es importante prestar atención a las variaciones de temperatura. El aumento del calor también hace que algunas plantas necesiten una mayor frecuencia de riego, aunque siempre es fundamental evitar que el agua quede acumulada en el sustrato.
Además, octubre es un buen momento para preparar la huerta. Limpiar los canteros, retirar malezas y eliminar restos de cultivos anteriores ayuda a que las nuevas plantas encuentren mejores condiciones para desarrollarse.
Qué semillas sembrar en la huerta durante octubre
La variedad de opciones para cultivar durante octubre es amplia. Entre las hortalizas de hoja recomendadas se encuentran la acelga, lechuga, espinaca, radicheta y rúcula. También es posible incorporar apio, kale, mostaza, pak choi y mizuna para diversificar la producción de la huerta.
En el grupo de los cultivos de raíz y tallo aparecen la cebolla de verdeo y el puerro. Para sumar plantas aromáticas, el calendario de siembra incluye perejil, cilantro, albahaca, orégano, tomillo, cebollín y eneldo.
Octubre también permite avanzar con especies que necesitan temperaturas más cálidas para desarrollarse. Entre ellas aparecen tomate, pimiento y chile, tres alternativas muy utilizadas en las huertas domésticas durante la primavera.
Con el aumento de las temperaturas, también llega el momento de incorporar varias especies de frutos y hortalizas que necesitan calor. El listado recomendado incluye chaucha, poroto y maíz, además de pepino, calabacín, calabaza, zapallito y zucchini.
Los amantes de los cultivos de verano también pueden apostar por melón y sandía, siempre que dispongan de un espacio adecuado para su desarrollo, ya que sus plantas pueden extenderse considerablemente. Con los cuidados habituales, en pocas semanas podremos comer deliciosos alimentos cosechados desde la huerta.
Para obtener mejores resultados, es importante adaptar la elección de semillas a las condiciones específicas de cada ciudad, la cantidad de horas de sol, las temperaturas y la disponibilidad de agua. Estos factores influyen directamente en la germinación y el crecimiento de los cultivos de la huerta.