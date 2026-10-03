Calendario de siembra: estas son las semillas que podés cultivar en la huerta durante octubre, según expertos

Qué semillas sembrar en la huerta durante octubre

La variedad de opciones para cultivar durante octubre es amplia. Entre las hortalizas de hoja recomendadas se encuentran la acelga, lechuga, espinaca, radicheta y rúcula. También es posible incorporar apio, kale, mostaza, pak choi y mizuna para diversificar la producción de la huerta.

En el grupo de los cultivos de raíz y tallo aparecen la cebolla de verdeo y el puerro. Para sumar plantas aromáticas, el calendario de siembra incluye perejil, cilantro, albahaca, orégano, tomillo, cebollín y eneldo.

El calendario de siembra recomienda cultivar estas especies en la huerta.

Octubre también permite avanzar con especies que necesitan temperaturas más cálidas para desarrollarse. Entre ellas aparecen tomate, pimiento y chile, tres alternativas muy utilizadas en las huertas domésticas durante la primavera.

Con el aumento de las temperaturas, también llega el momento de incorporar varias especies de frutos y hortalizas que necesitan calor. El listado recomendado incluye chaucha, poroto y maíz, además de pepino, calabacín, calabaza, zapallito y zucchini.

Estas son las plantas ideales para cultivar en la huerta durante octubre.

Los amantes de los cultivos de verano también pueden apostar por melón y sandía, siempre que dispongan de un espacio adecuado para su desarrollo, ya que sus plantas pueden extenderse considerablemente. Con los cuidados habituales, en pocas semanas podremos comer deliciosos alimentos cosechados desde la huerta.

Para obtener mejores resultados, es importante adaptar la elección de semillas a las condiciones específicas de cada ciudad, la cantidad de horas de sol, las temperaturas y la disponibilidad de agua. Estos factores influyen directamente en la germinación y el crecimiento de los cultivos de la huerta.