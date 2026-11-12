Independiente Rivadavia y Estudiantes quieren sumarse a la lista de campeones del fútbol argentino en 2026

Por otra parte, la Supercopa Internacional se llevó a cabo el 26 de septiembre y tuvo como ganador a Rosario Central, que derrotó por 3-1 a Estudiantes de La Plata en un encuentro que estuvo plagado de polémicas y que terminó con mucha violencia.

Finalmente, este sábado Boca se quedó con el título de Campeón de Liga en un apasionante final, donde derrotó 1-0 a Defensa y Justicia gracias al gol del ecuatoriano Enner Valencia para dejar a Rosario Central con las manos vacías.

Además de la Supercopa Argentina que se disputará este jueves, todavía restan por definirse los títulos en el Torneo Clausura, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones y la Recopa de Campeones que se disputará en 2027.

Los campeones del fútbol argentino en el 2026