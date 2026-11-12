Independiente Rivadavia y Estudiantes quieren sumarse a la lista de campeones del fútbol argentino en 2026

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves en la Supercopa Argentina, para definir a uno de los tantos campeones que tendrá el fútbol local en este 2026.
Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves en la Supercopa Argentina, para definir a uno de los tantos campeones que tendrá el fútbol local en este 2026.
Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves en la Supercopa Argentina, para definir a uno de los tantos campeones que tendrá el fútbol local en este 2026.
En lo que va del año, ya se definieron 3 de las 8 competiciones que se disputan. Se trata del Torneo Apertura, la Supercopa Internacional y el Campeón de Liga.
En el Torneo Apertura, que se disputó en el primer semestre del año, el campeón fue Belgrano de Córdoba, que dio una enorme sorpresa al derrotar de manera agónica en la final a River por 3-2.
Por otra parte, la Supercopa Internacional se llevó a cabo el 26 de septiembre y tuvo como ganador a Rosario Central, que derrotó por 3-1 a Estudiantes de La Plata en un encuentro que estuvo plagado de polémicas y que terminó con mucha violencia.
Finalmente, este sábado Boca se quedó con el título de Campeón de Liga en un apasionante final, donde derrotó 1-0 a Defensa y Justicia gracias al gol del ecuatoriano Enner Valencia para dejar a Rosario Central con las manos vacías.
Además de la Supercopa Argentina que se disputará este jueves, todavía restan por definirse los títulos en el Torneo Clausura, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones y la Recopa de Campeones que se disputará en 2027.