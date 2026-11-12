Prometió guardar los ahorros de su amiga mientras se divorciaba, pero se los gastó: la mató para no pagarle
Mientras pasaba por un divorcio y una batalla por la custodia de su hijo decidió confiarle dinero a una amiga mientras resolvía sus problemas. Ella la traicionó
Le pidió a su amiga que le guardara 34 mil dólares, ella se los gastó y la mató para no pagarle
Taylor Wright confió en una amiga para proteger miles de dólares mientras atravesaba un complicado divorcio. Semanas después, esa misma amiga sería condenada por matarla. Taylor tenía 33 años, había sido policía y trabajaba como investigadora privada en Florida, Estados Unidos.
En 2017, mientras discutía judicialmente con su exmarido por dinero y la custodia de su hijo, entregó a Ashley McArthur un cheque de 34.000 dólares para que lo guardara. Los registros bancarios demostraron después que ella lo depositó y el dinero terminó siendo gastado.
Durante el juicio también salió a la luz que McArthur mantenía una relación secreta con Brandon Beatty y hacía importantes gastos para él. Parte del dinero fue transferido entre cuentas mientras Taylor insistía en recuperarlo porque debía responder ante un tribunal.
El 8 de septiembre de 2017, McArthur recogió a Taylor con la supuesta intención de ir al banco. Taylor dejó de responder mensajes cerca del mediodía y, horas después, desde su teléfono llegó un extraño mensaje diciendo que necesitaba tiempo para ordenar su vida. McArthur aseguró a la policía que ambas habían ido a montar a caballo y que después Taylor simplemente desapareció.
Sin embargo, los registros de su celular la ubicaban cerca de una propiedad perteneciente a su familia. El 19 de octubre, investigadores encontraron allí el cuerpo de Taylor en una tumba clandestina cubierta con concreto. Además, cámaras de seguridad mostraron a McArthur comprando concreto y tierra para macetas al día siguiente de la desaparición.
En agosto de 2019, un jurado declaró a Ashley McArthur culpable de asesinato premeditado en primer grado y fue condenada a prisión perpetua. Su condena fue confirmada por un tribunal de apelaciones en abril de 2021. En abril de 2024, otro pedido presentado por su defensa fue desestimado. Sigue encarcelada en Florida cumpliendo su sentencia.
En pocas palabras
- Taylor Wright: entregó 34.000 dólares a una amiga para que los guarde durante un divorcio.
- Ashley McArthur: gastó el dinero, mató a Wright y ocultó su cuerpo bajo concreto.
- Condena: McArthur fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a prisión perpetua.