De qué murió Paolo el Rockero: dolor por la partida del querido ícono del humor de los 80 y 90

El mundo del humor y el espectáculo argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Juan Montejo, ampliamente recordado por el público gracias a su emblemático personaje “Paolo, el rockero”. Paolo murió a los 68 años.
El actor y comediante murió en el Hospital Santamarina de la ciudad de Tandil, donde se encontraba internado a raíz de una pulmonía.
La noticia comenzó a circular durante la noche del miércoles 11 de noviembre a partir de la información difundida en redes sociales por la periodista de Telefe Carolina Bisgarra y confirmada por medios locales de Tandil, generando de inmediato una ola de mensajes de despedida y recuerdo entre colegas y fanáticos.
Murió un ícono del humor en los años 80
Con su inconfundible melena larga, su tono pausado y su latiguillo "¿Qué hacés, loco?", Montejo logró crear a uno de los personajes más queridos y populares de la cultura pop nacional en las décadas del ochenta y noventa.
A lo largo de su extensa trayectoria en los medios, "Paolo, el rockero" brilló en programas históricos de la televisión argentina como Badía y Compañía y Videomatch, además de formar parte de éxitos cinematográficos de taquilla como la recordada saga de comedias Bañeros y Extermineitors.
Su perfil humilde y el cariño del público
Más allá de los picos de popularidad masiva que alcanzó en la pantalla chica y en las temporadas teatrales de verano, Paolo el Rockero mantuvo siempre un perfil sencillo y cercano a la gente.
En los últimos años, alejado de las luces de los grandes estudios de televisión, había elegido radicarse en Tandil, ciudad en la que encontraba tranquilidad y donde recibía de manera permanente el afecto de vecinos y turistas que lo reconocían por su inolvidable aporte al humor argentino.
En pocas palabras
- Falleció Paolo el Rockero: Jorge Juan Montejo, conocido como "Paolo el rockero", murió a los 68 años tras una pulmonía.
- Ícono del humor de los 80: el comediante se destacó en programas como Badía y Compañía y Videomatch, además de películas.
- Últimos años en Tandil: Montejo residía en Tandil, donde mantenía un perfil humilde y recibía el afecto del público.