De qué murió Paolo el Rockero: dolor por la partida del querido ícono del humor de los 80 y 90

Hasta siempre, "Paolo, el rockero". Te vamos a extrañar, loco.Chau, persona. Chau, man. https://t.co/LJBG1kQFVj — Atrápame pasado (@atrapamepasado) November 12, 2026

Murió un ícono del humor en los años 80

Con su inconfundible melena larga, su tono pausado y su latiguillo "¿Qué hacés, loco?", Montejo logró crear a uno de los personajes más queridos y populares de la cultura pop nacional en las décadas del ochenta y noventa.

Paolo El Rockero, en los jardines de Grupo América. Foto: Diario UNO.

A lo largo de su extensa trayectoria en los medios, "Paolo, el rockero" brilló en programas históricos de la televisión argentina como Badía y Compañía y Videomatch, además de formar parte de éxitos cinematográficos de taquilla como la recordada saga de comedias Bañeros y Extermineitors.

Su perfil humilde y el cariño del público

Más allá de los picos de popularidad masiva que alcanzó en la pantalla chica y en las temporadas teatrales de verano, Paolo el Rockero mantuvo siempre un perfil sencillo y cercano a la gente.

Paolo El Rockero, en los jardines de Grupo América. Foto: Diario UNO.

En los últimos años, alejado de las luces de los grandes estudios de televisión, había elegido radicarse en Tandil, ciudad en la que encontraba tranquilidad y donde recibía de manera permanente el afecto de vecinos y turistas que lo reconocían por su inolvidable aporte al humor argentino.