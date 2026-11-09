Murió Hugo Lanci, histórico dirigente de la UCR y uno de los fundadores de Franja Morada

Su fallecimiento se conoció pocos meses después de que la Cámara de Diputados provincial le rindiera un homenaje por su trayectoria y su aporte a las instituciones y los derechos humanos.

Hugo Lanci y sus comienzos en el radicalismo

La militancia política de Lanci comenzó durante sus años universitarios en la Universidad Nacional de La Plata. En 1967 formó parte del grupo fundador de Franja Morada, la agrupación estudiantil vinculada con el radicalismo, y al año siguiente se recibió de abogado. También participó en los primeros pasos de la Junta Coordinadora Nacional, uno de los espacios que tuvo un papel importante en la renovación partidaria de la UCR.

El tuit con el que despidió a Hugo Lanci el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

En 1970 se radicó en Rivadavia, departamento del Este mendocino donde desarrolló buena parte de su actividad política y territorial. Allí llegó a ocupar una banca como concejal. Dos años después integró la fundación del Movimiento de Renovación y Cambio, el sector interno del radicalismo que tenía como principal referente nacional a Raúl Alfonsín.

La defensa de presos políticos durante la dictadura

Uno de los capítulos más destacados de su trayectoria estuvo vinculado con la defensa de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Entre 1975 y 1983 integró la conducción de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), desde donde participó en distintas acciones de asistencia jurídica.

Durante esos años presentó numerosos recursos de hábeas corpus para intentar localizar y defender a personas detenidas ilegalmente por el régimen militar. Esa tarea formó parte de una etapa de persecución política en la que abogados y organizaciones profesionales asumieron un papel fundamental en la búsqueda de garantías judiciales para las víctimas del terrorismo de Estado.

La candidatura junto a Raúl Baglini y su paso por la Legislatura

"Para seguir creciendo, Baglini - Lanci" decía el eslógan de las elecciones de 1987.

Con el regreso de la democracia, Lanci continuó su recorrido dentro de la política mendocina. En las elecciones provinciales de 1987 integró la fórmula radical como candidato a vicegobernador, acompañando a Raúl Baglini. Aquellos comicios terminaron con el triunfo de la fórmula encabezada por José Octavio Bordón.

Su actividad institucional también incluyó una extensa participación en la Legislatura de Mendoza. Se desempeñó durante dos mandatos como diputado provincial y cumplió otro período como senador, con presencia en ambas cámaras del Poder Legislativo.

El homenaje que recibió en la Legislatura de Mendoza

En agosto de 2026, la Cámara de Diputados de Mendoza reconoció oficialmente su trayectoria y su contribución a la vida institucional de la provincia. El homenaje puso en valor su recorrido político, su compromiso con la democracia y su participación en la defensa de los derechos humanos.

Lanci no pudo asistir a aquel reconocimiento, pero su figura volvió a ocupar un lugar en la agenda pública provincial tras conocerse su fallecimiento. Entre las despedidas, Ulpiano Suarez destacó el legado de un dirigente al que recordó por sus convicciones firmes y su vocación de servicio.