El presidente Javier Milei encabezó este lunes la delegación oficial que asistió a la masiva misa oficiada por el papa León XIV en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el mandatario siguió la celebración religiosa desde las primeras filas ante una multitud de fieles.
El Gabinete acompañó a Milei a la misa en Palermo, pero la visita papal no logró repetir la foto de unidad política
La ceremonia encabezada por León XIV en el Monumento a los Españoles contó con el presidente y funcionarios nacionales y porteños, pero baja convocatoria de gobernadores y ausencia de la oposición
Sin embargo, a diferencia de lo sucedido durante el acto del domingo en el Palacio Libertad, la ceremonia religiosa no logró consolidar una postal amplia de consenso político entre el oficialismo y la oposición.
La plana mayor de La Libertad Avanza escoltó al presidente en el Monumento a los Españoles, en un evento cuya organización fue compartida entre la Iglesia Católica, la Ciudad de Buenos Aires y el Ejecutivo nacional. En las primeras filas destacaron: Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Bartolomé Abdala (senador nacional), Diego Santilli (jefe de Gabinete), Pablo Quirno (canciller). Clara Muzzio (vicejefa de Gobierno porteño) y Ricardo Lorenzetti (ministro de la Corte Suprema de Justicia).
La única ausencia marcada en la comitiva del oficialismo nacional fue la del asesor presidencial Santiago Caputo.
Una foto incompleta
El fuerte contraste con la jornada previa estuvo dado por las notorias ausencias opositoras y provinciales. Los referentes del peronismo que habían asistido al Palacio Libertad -como Máximo Kirchner, Eduardo Wadode Pedro, Juan Grabois y Victoria Tolosa Paz- no se hicieron presentes en la misa. Tampoco lo hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a pesar de haber recibido al Pontífice en su visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.
La asistencia de los mandatarios provinciales fue acotada. Entre los pocos presentes se destacó el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.
En el plano político interno, tampoco estuvieron el ex presidente Mauricio Macri (quien justificó su ausencia por un viaje programado tras participar del acto del domingo) ni la vicepresidenta Victoria Villarruel, desde cuyo entorno señalaron que no recibieron invitación formal.
De este modo, aunque la cita eclesiástica colmó las inmediaciones de Palermo con fieles llegados de todo el país, el escenario político mostró grietas marcadas y dejó sin efecto la imagen de concordia institucional que se había intentado proyectar al inicio de la visita papal.
En pocas palabras
- Visita papal: el presidente Javier Milei asistió a la misa del papa León XIV en Palermo junto a funcionarios nacionales y porteños.
- Baja convocatoria: la ceremonia no logró reunir a la oposición ni a la mayoría de los gobernadores, a diferencia de un evento previo.
- Ausencias notables: no asistieron referentes de la oposición, gobernadores clave como Axel Kicillof, ni figuras internas del oficialismo como Santiago Caputo o Mauricio Macri.