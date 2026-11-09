El Gabinete acompañó a Milei a la misa en Palermo, pero la visita papal no logró repetir la foto de unidad política

La única ausencia marcada en la comitiva del oficialismo nacional fue la del asesor presidencial Santiago Caputo.

Javier Milei, Martín Menem y Jorge Macri. A Victoria Villarruel no la invitaron. Foto: Noticias Argentinas

Una foto incompleta

El fuerte contraste con la jornada previa estuvo dado por las notorias ausencias opositoras y provinciales. Los referentes del peronismo que habían asistido al Palacio Libertad -como Máximo Kirchner, Eduardo Wadode Pedro, Juan Grabois y Victoria Tolosa Paz- no se hicieron presentes en la misa. Tampoco lo hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a pesar de haber recibido al Pontífice en su visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

La asistencia de los mandatarios provinciales fue acotada. Entre los pocos presentes se destacó el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

En el plano político interno, tampoco estuvieron el ex presidente Mauricio Macri (quien justificó su ausencia por un viaje programado tras participar del acto del domingo) ni la vicepresidenta Victoria Villarruel, desde cuyo entorno señalaron que no recibieron invitación formal.

De este modo, aunque la cita eclesiástica colmó las inmediaciones de Palermo con fieles llegados de todo el país, el escenario político mostró grietas marcadas y dejó sin efecto la imagen de concordia institucional que se había intentado proyectar al inicio de la visita papal.