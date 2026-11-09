"La economía debe estar al servicio de la persona". La frase del papa León XIV fue una de las más aplaudidas este domingo en el Palacio Libertad, en Buenos Aires. En otro tramo, el pontífice pidió estimular la iniciativa privada y que el crecimiento llegue también a quienes, aun con trabajo, tienen dificultades para sostener su hogar.
El discurso del papa León XIV generó interpretaciones cruzadas y chispazos en el oficialismo y la oposición
El peronismo subrayó el llamado a una economía más humana y el oficialismo destacó la iniciativa privada. Qué dijeron los dirigentes de Mendoza
La oposición y el oficialismo subrayaron partes distintas de ese discurso: cada cual armó el papa que le conviene. A continuación, un recorrido por las interpretaciones que hicieron los políticos del país y la provincia.
Kicillof puso el foco en las universidades
"Hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa", planteó Axel Kicillof a C5N a la salida del acto. El gobernador bonaerense y probable candidato a la presidencia destacó el llamado a fortalecer la universidad y la investigación, además de las referencias a la discapacidad y a los sectores más vulnerables. Vio en el mensaje una continuidad con Francisco y un freno a los discursos de ultraderecha.
Luego, posteó en X anticipando la visita del referente religioso a Luján (prov. de Buenos Aires), donde se espera un acto multitudinario:
Antes del acto, el exministro de Economía Sergio Massa había saludado la llegada del papa a la Argentina con una cita del discurso que León XIV pronunció el viernes en Montevideo. Eligió el pasaje en que el pontífice defendió la inversión y la iniciativa económica, tanto pública como privada, y planteó que sus beneficios deben llegar a toda la sociedad.
El gobierno de Milei destacó coincidencias
Cauteloso -y es una novedad-, Javier Milei elogió el discurso en una entrevista con LN+ y dijo que prefería reservarse su lectura.
"No quiero meterme en el barro de usar políticamente el discurso", afirmó. Consultado por el llamado al diálogo, se declaró dispuesto a conversar y cuestionó la honestidad intelectual de la oposición.
En Casa Rosada alegaron que el mensaje estaba dirigido al conjunto de la dirigencia argentina. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, descartó que se tratara de una crítica al gobierno y asoció las referencias al trabajo y la producción con el rumbo de la gestión. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó la iniciativa privada, el derecho a la vida y la unidad nacional.
Aquí, un análisis sobre las diferencias conceptuales entre León XIV y Milei.
Villarruel le reclamó al gobierno nacional por el aborto
A partir de la visita y el primer discurso de León XIV, la vicepresidenta Victoria Villarruel consiguió un espacio de visibilidad que hace semanas no tenía.
Sostuvo que lo expresado por el papa reflejó la situación política y económica de la Argentina y respaldó el llamado al diálogo. A partir del pasaje en que el papa pidió proteger la vida desde sus primeros instantes, le hizo un reproche al Ejecutivo de Milei por no haber intentado cambiar la ley que despenaliza el aborto, aprobada durante la gestión de Alberto Fernández.
"Nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno", afirmó.
Mendoza y las lecturas de Cornejo, Fernández Sagasti y Casado
El gobernador Alfredo Cornejo, que escuchó a León XIV en el Palacio Libertad, resaltó la importancia institucional y espiritual de la visita. Del discurso rescató "el valor del encuentro y el compromiso de construir, entre todos, un futuro mejor para los argentinos".
La senadora peronista Anabel Fernández Sagasti puso el acento en los destinatarios del mensaje. Deseó que las palabras de León XIV puedan "abrir los corazones y mentes de los argentinos y, sobre todo, de sus gobernantes y dirigentes". Y en las redes, compartió el tramo en el que el pontífice recordó a los que "aún trabajando, tienen problemas para cubrir sus necesidades básicas" y enfatizó que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".
A su turno, la vicegobernadora Hebe Casado eligió pasajes sobre el trabajo y la corrupción. Publicó un hilo de X donde subrayó la responsabilidad de quienes gobiernan. Escribió que la corrupción "destruye la confianza de la sociedad en sus instituciones", y se refirió a las ideas que expresó Prevost sobre la importancia de la iniciativa privada y de vivir del propio trabajo.
En pocas palabras
- Repercusiones políticas: el discurso del papa León XIV provocó interpretaciones dispares entre el oficialismo y la oposición sobre la economía y la gestión pública.
- Postura del gobierno: el presidente Javier Milei y sus funcionarios destacaron el llamado a la iniciativa privada, evitando polémicas directas sobre el contenido del mensaje papal.
- Lecturas diversas: dirigentes mendocinos como Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti resaltaron aspectos distintos, desde el diálogo institucional hasta la justicia social y el empleo.