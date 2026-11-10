Una estudiante de 16 años murió de un paro cardíaco en pleno examen de la secundaria

Ante la situación, la institución educativa se comunicó de inmediato con su padre, quien acudió con urgencia al lugar, halló a su hija tendida en el suelo y la trasladó por sus propios medios hacia un centro hospitalario de la zona.

Una vez en el hospital, los profesionales médicos desplegaron maniobras de reanimación cardiopulmonar e intubaron a la paciente, aunque lamentablemente los esfuerzos fueron en vano y no lograron salvarle la vida.

Tras el fallecimiento, la familia exteriorizó su dolor y formuló una grave denuncia contra las autoridades del colegio, asegurando que la institución omitió llamar a una ambulancia para asistir a la menor durante los momentos críticos de la emergencia.

Iza Lara había convivido con problemas de salud severos desde sus primeros días de vida. A la edad de ocho días sufrió un paro cardíaco y fue sometida a su primera intervención quirúrgica tras detectarse un soplo.

Con el paso de los años debió afrontar otras tres cirugías y su entorno familiar ya programaba una nueva operación para el corriente año. Sus restos fueron sepultados en Cansanção, mientras que el Inep, las autoridades municipales, la Secretaría de Educación de Bahía y el propio colegio expresaron sus condolencias y suspendieron las actividades escolares en su memoria.