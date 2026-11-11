Continúa la venta de entradas en Godoy Cruz para la final por el ascenso ante Tristán Suárez

Ante la enorme expectativa, para reducir los tiempos de espera, el club dispuso un incremento en el personal y habilitó puestos de venta adicionales.

Este segundo lote de entradas fue otorgado gracias a las gestiones realizadas por la dirigencia del club ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ampliar el cupo inicial asignado a la hinchada tombina.

Venta de entradas para los hinchas de Godoy Cruz

"¡A copar Córdoba! ¡Vamos nosotros!", indicaron las redes sociales del Expreso invitando a la hinchada a acompañar al equipo en el encuentro definitorio.

El expendio presencial de los tickets continuará este jueves 12 de manera exclusiva en la secretaría del club desde las 9 y hasta las 19.

El expendio de tickets estuvo acompañado por una alta demanda en los servicios de traslado organizados por el club y los cupos en micros organizados por la institución en conjunto con la empresa CATA Internacional fueron reservados en su totalidad.

Godoy Cruz vs Tristán Suárez por el ascenso a Primera

El encuentro entre Godoy Cruz y Tristán Suárez definirá la obtención del título de la Primera Nacional y el ansiado ascenso a la Primera División para la temporada 2027.

La final entre los dos mejores de cada zona será este domingo 15 de noviembre a las 17:00 en el estadio del Club Atlético Belgrano, en Córdoba.

Las alternativas se podrán ver en vivo por la plataforma LPF Play y habrá transmisión radial a través de Radio Nihuil.

El equipo perdedor accederá a la segunda ronda del Reducido para disputar la posibilidad del segundo ascenso.