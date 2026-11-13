Agustín Hoffmann cerró la participación mendocina en los Juegos Olímpicos de la juventud 2026

El mendocino Agustín Hoffmann cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la juventud 2026 y se ubicó en el puesto 19 de la competencia masculina de windsurf que se llevó a cabo en Saly Beach West, en Dakar.
El mendocino Agustín Hoffmann cerró su participación en la competencia masculina de windsurf de los Juegos Olímpicos de la juventud 2026.
El mendocino Agustín Hoffmann cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la juventud 2026 y se ubicó en el puesto 19 de la competencia masculina de windsurf que se llevó a cabo en Saly Beach West, en Dakar.
Hoffmann terminó lejos de la pelea por las medallas obtenidas por el griego Evangelos Kryazakos (oro), Hoi Tik NG de Hong Kong (plata) y Rayen Briki (Túnez).
En las 14 regatas (la número 15 se canceló) el deportista del club Mendoza de Regatas tuvo como mejor actuación un puesto 12 en el inicio y luego siempre estuvo entre las posiciones 14 y 19.
Hoffmann completó así la participación de los atletas mendocinos en Dakar 2026 que incluyó la medalla de bronce de Gonzalo Cairo con Los Pumitas en el rugby seven y el puesto 14 de María Eiras Terranova en salto ecuestre.
La selección argentina Sub-18 de futsal superó por 2-1 a Portugal en la final y se consagró campeona, con lo que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y sumó así su segunda presea dorada.
Con goles de Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro, la selección de futsal derrotó al conjunto europeo, que había empatado el encuentro con el tanto de Carvalho. Además, sumó su presea a las obtenidas en natación —la de Cecilia Dieleke, también dorada— y a las cuatro de bronce: dos de la propia Cecilia, una de Thiago Carvallo, en judo, y otra del equipo masculino de rugby seven.
Esta es la cuarta edición de los Juegos organizados por el Comité Olímpico Internacional, que debieron realizarse en 2022 y fueron postergados por la pandemia de COVID. Las primeras ediciones fueron Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018; esta última fue la primera en la que participó la disciplina.