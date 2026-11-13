Agustín Hoffmann cerró la participación mendocina en los Juegos Olímpicos de la juventud 2026

Hoffmann completó así la participación de los atletas mendocinos en Dakar 2026 que incluyó la medalla de bronce de Gonzalo Cairo con Los Pumitas en el rugby seven y el puesto 14 de María Eiras Terranova en salto ecuestre.

El futsal aportó una nueva medalla dorada para Argentina en Dakar 2026

La selección argentina Sub-18 de futsal superó por 2-1 a Portugal en la final y se consagró campeona, con lo que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y sumó así su segunda presea dorada.

El segundo oro argentino llegó en el futsal.

Con goles de Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro, la selección de futsal derrotó al conjunto europeo, que había empatado el encuentro con el tanto de Carvalho. Además, sumó su presea a las obtenidas en natación —la de Cecilia Dieleke, también dorada— y a las cuatro de bronce: dos de la propia Cecilia, una de Thiago Carvallo, en judo, y otra del equipo masculino de rugby seven.

Esta es la cuarta edición de los Juegos organizados por el Comité Olímpico Internacional, que debieron realizarse en 2022 y fueron postergados por la pandemia de COVID. Las primeras ediciones fueron Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018; esta última fue la primera en la que participó la disciplina.