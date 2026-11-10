La campeona olímpica de natación que lucha por su vida: sufrió quemaduras en el 32% de su cuerpo

La noticia de la nadadora conmocionó al mundo del deporte.

De la natación a los escenarios: la vida de Maria Shurochkina

Hija del músico Vladimir Shurochkin - ex integrante de la recordada banda Laskoviy Mai - y hermana menor de la estrella del pop ruso Nyusha, Maria Shurochkina lleva la vocación artística en los genes.

Su faceta pública se expandió con fuerza fuera de las piletas: en 2025 ganó junto a su hermana la segunda temporada del popular certamen televisivo Tesoros del Emperador (Sokrovishcha Imperatora) y, a comienzos de 2026, deslumbró sobre el escenario del Palacio Estatal del Kremlin en una producción coreografiada por el bailarín Ildar Gainutdinov, donde combinó teatro acuático y danza de primer nivel.

Ese camino en el arte fue el refugio que encontró para reinventarse tras dejar la alta competencia hace cuatro años, una transición que estuvo lejos de ser sencilla. La propia nadadora describió con crudeza el vacío que sintió al alejarse del agua: "Me sentía como una niña perdida que no sabía adónde ir ni qué hacer después".

Antes de ese giro en su vida personal, Shurochkina construyó una trayectoria deportiva formidable que la posicionó como una de las máximas exponentes de la natación en la historia de su país.

Se consagró bicampeona olímpica tras colgarse la medalla de oro en Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2021, logros que le valieron el máximo reconocimiento estatal: el presidente Vladimir Putin la condecoró de manera consecutiva con la Orden de la Amistad (2016) y la Orden de Honor (2021).

Shurochkina, la nadadora rusa, junto al presidente.

Desesperación en el piso 17: cómo ocurrió el accidente y la dramática huida de Shurochkina

El siniestro se desató alrededor de las 23 en la vivienda de la atleta, ubicada en el piso 17 de un complejo residencial al oeste de Moscú, mientras intentaba recargar una chimenea de bioetanol. En cuestión de segundos, sus prendas se prendieron fuego y en medio del terror la deportista protagonizó una dramática maniobra de supervivencia: según reportó el canal de Telegram Mash, Shurochkina "extinguió ella misma el fuego".

Gravemente herida y en estado de shock, logró salir por sus propios medios al palier del edificio. Los gritos de dolor alertaron de inmediato a los vecinos, quienes llamaron de urgencia a las ambulancias para asistirla, evitando además que el fuego se propagara al resto de los departamentos.

Aunque en las primeras horas el parte médico fue catalogado como "moderado" e incluso su hermana Nyusha intentó llevar calma al señalar que el rostro no estaba comprometido, la situación empeoró con rapidez: "Las quemaduras de Maria Shurochkina han aumentado al 32% de su cuerpo", confirmaron fuentes locales.

Ante semejante daño en los tejidos, el doctor Denis Prokofyev advirtió que la rehabilitación requerirá complejos injertos de piel y podría demandar hasta un año de recuperación.