Odisea punk: llega el documental de los Kinder Videla Mengele

El trabajo representa, además, un homenaje al gran pintor argentino Egar Murillo, mentor de la banda y hermano mayor de dos de los integrantes del grupo, Julio y Mito. Egar no sólo promovió el origen de KVM, sino que además le dio imagen y sentido, a través de su talentoso puño, a la par que iba forjando una sólida trayectoria artística, reconocida internacionalmente.

Ética obrera

Según Ulises Naranjo, el trabajo busca mostrar “el arte, la lucha, la discriminación y el conservadurismo social con letras crudas, actitud incendiaria, estética punk y ética obrera forjada en los barrios populares. La historia de los Kinder es tal vez el mayor ejemplo de resistencia artística que haya conocido Mendoza”.

A través de entrevistas directas, material de archivo, recitales fallidos, obras pictóricas singulares, ensayos y anécdotas inolvidables, la película reconstruye la memoria colectiva del grupo y el entorno que lo vio crecer, atravesando la historia familiar de los Murillo y la relación de Egar con el guitarrista de la banda, “El Negro” Guerra.

“Hijos de inmigrantes bolivianos, laburantes desde la cuna, los Kinder viven hasta hoy una vida trazada por la exclusión y la lucha por hacer oír su música. Hay vínculos fuertes, excesos, trabajo, fracasos, convicciones y pasiones. Vivir y resistir son parte de un mismo acto punk en KVM”, sigue Naranjo.

El film rinde homenaje al artista plástico Egar Murillo, figura clave en la historia de la banda.

El legado de Egar Murillo

La historia de Kinder Videla Mengele se comprende a partir de la familia Murillo. Anselma y Marcial, nacidos en Bolivia, tuvieron ocho hijos y uno de ellos fue el artista plástico Egar Murillo, quien murió a fines de marzo de 2025 y es protagonista fundamental del documental que se estrenará.

"Kinder Videla Mengele: prenderse fuego y desaparecer" cuenta el origen de esta banda, a partir de las búsquedas artísticas de Egar Murillo. Largas entrevistas al artista, a su familia y a los músicos de la banda forman la columna del trabajo.

“La película, por supuesto, está dedicada a Egar. Verlo ahí, con sus lúcidas definiciones, su nobleza y sus amores en las manos, da a la película una dimensión trascendente”, cierra el director.

“Prenderse fuego y desaparecer”

La historia de KVM es la historia del sostenimiento del espíritu punk en una sociedad conservadora. La crítica al sistema social atraviesa no sólo las canciones de la banda, sino que ha resonado en cancelaciones de recitales, denuncias, persecuciones policiales con detenciones y ninguneo histórico en las agendas artísticas oficiales y privadas.

— Ellos nunca se han creído artistas. Yo les decía que sí, que eran artistas, artistas punk. Ellos sólo querían hacer las canciones, tocarlas, prenderse fuego y desaparecer, dice Egar Murillo en un pasaje de la película.

A pesar de todo, incluso de ellos mismos, los Kinder Videla Mengele han sostenido su impronta punk y de esto trata el film. El documental no repara en recursos a la hora de recuperar de la memoria colectiva del grupo: ensayos, recitales, sobre todo, los fallidos, anécdotas imperdibles sobre ser punk en Mendoza y la notable evidencia de que, para ellos, ser obreros, humildes y artistas punk, no fueron credenciales que le abrieran paso, sino justamente lo contrario.

“Kinder Videla Mengele: prenderse fuego y desaparecer” es, como todas las historias, una historia de amor, pero también una de convencimiento, resistencia y convicción profunda ante el hecho de vivir.

El film rinde homenaje al artista plástico Egar Murillo, figura clave en la historia de la banda.

Ficha técnica