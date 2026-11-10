El viernes 13 de noviembre a las 21 horas, en el Cine Universidad, se estrenará el documental “Kinder Videla Mengele: prenderse fuego y desaparecer”, dirigido por Ulises Naranjo, para Buda Productora. Luego de tres años de trabajo la película de 54 minutos tendrá su esperado estreno.
Odisea punk: llega el documental de los Kinder Videla Mengele
El documental “Kinder Videla Mengele: prenderse fuego y desaparecer” narra la historia de una banda de punk rock que ejerce arte y resistencia en Mendoza, Argentina, desde hace 40 años
El trabajo cuenta la historia de la banda punk mendocina Kinder Videla Mengele, nacida en 1985, en un asentamiento popular de Guaymallén, Mendoza. Se trata de una historia de arte y resistencia que termina reflejando el modo de ser de una sociedad ante un hecho artístico contestatario.
KVM nació con la democracia argentina, en el seno de una familia obrera, los Murillo. Desde entonces, la banda de mantuvo fiel a su identidad, pagando los altos costos de ser punk, provenir de un barrio humilde y tener orígenes bolivianos. “Punko” Murillo (batería), “Mito” Murillo (voz y escándalos), Edgardo “El Negro” Guerra (guitarra) y Fabián Cardozo (bajo) son los protagonistas.
El trabajo representa, además, un homenaje al gran pintor argentino Egar Murillo, mentor de la banda y hermano mayor de dos de los integrantes del grupo, Julio y Mito. Egar no sólo promovió el origen de KVM, sino que además le dio imagen y sentido, a través de su talentoso puño, a la par que iba forjando una sólida trayectoria artística, reconocida internacionalmente.
Ética obrera
Según Ulises Naranjo, el trabajo busca mostrar “el arte, la lucha, la discriminación y el conservadurismo social con letras crudas, actitud incendiaria, estética punk y ética obrera forjada en los barrios populares. La historia de los Kinder es tal vez el mayor ejemplo de resistencia artística que haya conocido Mendoza”.
A través de entrevistas directas, material de archivo, recitales fallidos, obras pictóricas singulares, ensayos y anécdotas inolvidables, la película reconstruye la memoria colectiva del grupo y el entorno que lo vio crecer, atravesando la historia familiar de los Murillo y la relación de Egar con el guitarrista de la banda, “El Negro” Guerra.
“Hijos de inmigrantes bolivianos, laburantes desde la cuna, los Kinder viven hasta hoy una vida trazada por la exclusión y la lucha por hacer oír su música. Hay vínculos fuertes, excesos, trabajo, fracasos, convicciones y pasiones. Vivir y resistir son parte de un mismo acto punk en KVM”, sigue Naranjo.
El legado de Egar Murillo
La historia de Kinder Videla Mengele se comprende a partir de la familia Murillo. Anselma y Marcial, nacidos en Bolivia, tuvieron ocho hijos y uno de ellos fue el artista plástico Egar Murillo, quien murió a fines de marzo de 2025 y es protagonista fundamental del documental que se estrenará.
"Kinder Videla Mengele: prenderse fuego y desaparecer" cuenta el origen de esta banda, a partir de las búsquedas artísticas de Egar Murillo. Largas entrevistas al artista, a su familia y a los músicos de la banda forman la columna del trabajo.
“La película, por supuesto, está dedicada a Egar. Verlo ahí, con sus lúcidas definiciones, su nobleza y sus amores en las manos, da a la película una dimensión trascendente”, cierra el director.
“Prenderse fuego y desaparecer”
La historia de KVM es la historia del sostenimiento del espíritu punk en una sociedad conservadora. La crítica al sistema social atraviesa no sólo las canciones de la banda, sino que ha resonado en cancelaciones de recitales, denuncias, persecuciones policiales con detenciones y ninguneo histórico en las agendas artísticas oficiales y privadas.
— Ellos nunca se han creído artistas. Yo les decía que sí, que eran artistas, artistas punk. Ellos sólo querían hacer las canciones, tocarlas, prenderse fuego y desaparecer, dice Egar Murillo en un pasaje de la película.
A pesar de todo, incluso de ellos mismos, los Kinder Videla Mengele han sostenido su impronta punk y de esto trata el film. El documental no repara en recursos a la hora de recuperar de la memoria colectiva del grupo: ensayos, recitales, sobre todo, los fallidos, anécdotas imperdibles sobre ser punk en Mendoza y la notable evidencia de que, para ellos, ser obreros, humildes y artistas punk, no fueron credenciales que le abrieran paso, sino justamente lo contrario.
“Kinder Videla Mengele: prenderse fuego y desaparecer” es, como todas las historias, una historia de amor, pero también una de convencimiento, resistencia y convicción profunda ante el hecho de vivir.
Ficha técnica
- Fecha: 13 de noviembre a las 21 horas
- Lugar: Cine Universidad
- Documental – biopic de 54 minutos,
- Entrada: $ 8.500 por EntradaWeb
- Producción: Buda Productora
- Producido por Alejandro Biondo, Yoyo Sevilla y Gustavo Tarantuviez
- Guión y dirección: Ulises Naranjo
- Producción ejecutiva: Jimena Baima
- Jefe de producción: Camila Cano
- Asistente de dirección: Kicke Vial
- Dirección de fotografía: Diego Iuvone
- Cámaras: Diego Iuvone, Pablo Ávila, Gaspar Gómez, Alejandro Biondo, Juan Larriba, Kicke Vial
- Gaffer: Joaquín Cirica
- Asistente de producción: Emilio Lacerna
- Sonido directo: Lucas Kalik
- Edición y postproducción: Dardo Pérez, Pablo Ávila
- Colorista: Alejandro Biondo, Diego Iuvone
- Postproducción de sonido: Lucho Fernández
- Diseño: Lucía Vanin y Javier Zarzavilla
- Voz en off: Dany Jiménez
- Digitalización: Matías Divorato
En pocas palabras
- Estreno documental: "Kinder Videla Mengele: prenderse fuego y desaparecer" narra la historia de una banda punk mendocina.
- Resistencia y arte: la película aborda la lucha de la banda frente a la discriminación y el conservadurismo social.
- Legado familiar: el film rinde homenaje al artista plástico Egar Murillo, figura clave en la historia de la banda.