Carlos Tevez confirmó a los dos primeros invitados de su despedida en La Bombonera

El evento contará además con protagonistas estelares, algo que el agazajado adelantó en diálogo con Rio Ferdinand. El delantero afirmó que Juan Román Riquelme y Lionel Messi jugarán juntos en el partido que enfrentará a un equipo del Xeneize contra los amigos de Tevez.
Martín Palermo confirmó su presencia en la despedida del Apache.
A poco más de un mes de la cita, programada para el 20 de diciembre, la expectativa se completa con una larga lista de posibles presencias que aún deben confirmarse oficialmente. Entre los nombres esperados figuran Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney. Asimismo, el evento contaría con la presencia de figuras ajenas al fútbol como el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro.