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Carlos Tevez confirmó a los dos primeros invitados de su despedida en La Bombonera

Carlos Tevez tendrá su partido despedida, en La Bombonera, el 20 de diciembre. A través de la cuenta oficial del evento, confirmó a los primeros invitados

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Carlos Tevez confirmó a los dos primeros invitados a su despedida.

Carlos Tevez confirmó a los dos primeros invitados a su despedida.

El 20 de diciembre La Bombonera se vestirá de gala para "El Último Baile del Apache". Hablamos de, nada más y nada menos, el partido despedida de Carlos Tevez. Las redes oficiales del evento confirmaron la presencia de dos figuras estelares del fútbol argentino: Martín Palermo y el Kun Agüero.

La expectativa crece a poco más de un mes del gran encuentro que enfrentará a Boca contra los amigos de Tevez. El propio delantero adelantó que Juan Román Riquelme y Lionel Messi jugarían juntos, mientras se aguarda por la confirmación de numerosas estrellas internacionales.

El Kun fue el primer confirmado en la despedida de Carlos Tevez.

El Kun fue el primer confirmado en la despedida de Carlos Tevez.

Invitados estelares y figuras mundiales para la gran despedida de Tevez

La lista de confirmados comenzó a tomar forma con dos históricos socios futbolísticos de Carlos Tevez. En primer lugar, se anunció la presencia del Kun Agüero, con quien compartió la camiseta de la Selección argentina y el Manchester City (donde acumularon más de 100 goles juntos). Recientemente, la cuenta oficial sumó al máximo goleador de Boca, Martín Palermo, para acompañar al Apache en una noche que promete ser inolvidable.

El evento contará además con protagonistas estelares, algo que el agazajado adelantó en diálogo con Rio Ferdinand. El delantero afirmó que Juan Román Riquelme y Lionel Messi jugarán juntos en el partido que enfrentará a un equipo del Xeneize contra los amigos de Tevez.

Mart&iacute;n Palermo confirm&oacute; su presencia en la despedida del Apache.

Martín Palermo confirmó su presencia en la despedida del Apache.

A poco más de un mes de la cita, programada para el 20 de diciembre, la expectativa se completa con una larga lista de posibles presencias que aún deben confirmarse oficialmente. Entre los nombres esperados figuran Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney. Asimismo, el evento contaría con la presencia de figuras ajenas al fútbol como el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro.

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