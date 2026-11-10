Carlos Tevez confirmó a los dos primeros invitados de su despedida en La Bombonera

La expectativa crece a poco más de un mes del gran encuentro que enfrentará a Boca contra los amigos de Tevez. El propio delantero adelantó que Juan Román Riquelme y Lionel Messi jugarían juntos, mientras se aguarda por la confirmación de numerosas estrellas internacionales.

El Kun fue el primer confirmado en la despedida de Carlos Tevez.

Invitados estelares y figuras mundiales para la gran despedida de Tevez

La lista de confirmados comenzó a tomar forma con dos históricos socios futbolísticos de Carlos Tevez. En primer lugar, se anunció la presencia del Kun Agüero, con quien compartió la camiseta de la Selección argentina y el Manchester City (donde acumularon más de 100 goles juntos). Recientemente, la cuenta oficial sumó al máximo goleador de Boca, Martín Palermo, para acompañar al Apache en una noche que promete ser inolvidable.