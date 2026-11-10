Cómo eliminar el polvo de tu ventilador en pocos segundos y usando una bolsa de plástico

Lejos de resignarnos a perder largos minutos u horas desarmando tornillos, arandelas y rejillas protectoras con un destornillador, existe un truco casero infalible que se volvió viral en las redes sociales. Se trata de una técnica exprés que permite realizar la limpieza del aparato en cuestión de segundos y sin desparramar suciedad por toda la casa.

Cómo limpiar el ventilador de casa usando una bolsa de plástico

Por más que muchos desconozcan esta alternativa, la clave para dejar el ventilador impecable radica en el uso estratégico de una bolsa de plástico de gran tamaño.