Ante la llegada de los primeros días de calor intenso, la rutina de casa se modifica por completo y uno de los electrodomésticos más resistidos pero indispensables vuelve a salir a la cancha: el ventilador.
Cómo eliminar el polvo de tu ventilador en pocos segundos y usando una bolsa de plástico
La limpieza de tu ventilador puede ser efectiva usando una simple bolsa de plástico. Todos los detalles, en la nota
Lejos de resignarnos a perder largos minutos u horas desarmando tornillos, arandelas y rejillas protectoras con un destornillador, existe un truco casero infalible que se volvió viral en las redes sociales. Se trata de una técnica exprés que permite realizar la limpieza del aparato en cuestión de segundos y sin desparramar suciedad por toda la casa.
Cómo limpiar el ventilador de casa usando una bolsa de plástico
Por más que muchos desconozcan esta alternativa, la clave para dejar el ventilador impecable radica en el uso estratégico de una bolsa de plástico de gran tamaño.
El procedimiento es sumamente sencillo, económico y no requiere de productos químicos costosos ni herramientas profesionales.
El paso a paso para aplicar este truco periodístico y doméstico consiste en lo siguiente:
- En un atomizador o pulverizador, mezcla agua con un poco de jabón líquido, detergente lavavajillas o unas gotas de vinagre blanco. Es fundamental recordar un consejo clave de seguridad: el aparato debe estar completamente desconectado de la corriente eléctrica antes de iniciar cualquier manipulación para evitar cortocircuitos o descargas.
- Rocía ligeramente las rejillas y las aspas con la mezcla limpiadora, enfocándote en las zonas donde la tierra y la grasa estén más adheridas. Ojo con excederte con el líquido; la idea es humedecer la suciedad, no inundar el motor ni los componentes eléctricos.
- Toma una bolsa de plástico grande —es vital que no quede ajustada para permitir el movimiento— y envuelve por completo la estructura del ventilador, asegurando el contorno del soporte. Esto cumplirá una doble función: evitar que el polvo salga despedido por el aire y contener las partículas desprendidas.
- Vuelve a enchufar el artefacto y enciéndelo a la máxima velocidad durante unos 10 o 20 segundos. La combinación dinámica entre el movimiento centrífugo de las aspas y la solución limpiadora hará que el polvillo se despegue y quede atrapado automáticamente en el interior de la bolsa.
Finalmente, apaga el ventilador, desenchúfalo de la red eléctrica, retira la bolsa con cuidado y disfruta de un electrodoméstico listo para combatir las altas temperaturas de la temporada sin haber dejado ni un rastro de tierra en el suelo de tu hogar.
En pocas palabras
- Adiós al polvo: un truco casero con bolsa de plástico permite limpiar el ventilador en segundos sin desarmarlo.
- Procedimiento simple: se rocía el ventilador desconectado con agua y jabón, se cubre con una bolsa y se enciende para que el polvo se desprenda.
- Resultado: el polvo queda atrapado en la bolsa, dejando el electrodoméstico limpio sin ensuciar la casa.