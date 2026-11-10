Alexis Mac Allister se refirió a su futuro en el Liverpool y dejó la puerta abierta a su continuidad

"Quizás hoy en día se está notando más porque estoy haciendo goles y por la situación en la que está el equipo. Pero siempre he dicho que soy la misma persona y el mismo jugador. Eso no va a cambiar. Lo importante es que estoy en un buen nivel, que me siento bien y que ojalá pueda seguir así", aseguró el mediocampista argentino.

Mac Allister conserva aún la esperanza que desde el Liverpool le acerquen una propuesta para poder quedarse. "Aún queda tiempo. Los simpatizantes no tienen por qué preocuparse. Va a depender de cómo rinda durante estos años. Voy a dar el 100% y, con suerte, quizá (los dirigentes) cambien de opinión", sentenció.

Alexis Mac Allister llegó al Liverpool a mediados del 2023. Desde entonces, el mediocampista argentino disputó 166 partidos, marcó 24 goles y dio 21 asistencias. Además, el futbolista surgido en Argentinos Juniors se coronó campeón de la Premier League en le temporada 2024/25 y levantó el trofeo de la Copa de la Liga en el 2024.