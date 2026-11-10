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Un compañero de Julián Álvarez reveló el malestar en el vestuario luego del coqueteo con el Barcelona: "No nos sentó bien"

La novela de Julián Álvarez con el Barcelona tuvo cierto impacto en el vestuario del Atlético de Madrid que reveló uno de los futbolistas del plantel

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Un compañero de Julián Álvarez reveló cómo impactó en el vestuario el episodio del argentino con el Barcelona. 

Un compañero de Julián Álvarez reveló cómo impactó en el vestuario el episodio del argentino con el Barcelona. 

Fue un partido especial para Julián Álvarez el del pasado fin de semana entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el marco de la Liga española. El compromiso revivió la herida de su frustrada salida al club culé y el público se lo hizo sentis pese a que la Araña brindó una asistencia a Giuliano Simeone en la derrota ante el blaugrana.

Sobre aquella confesión de Julián, en pleno Mundial, sobre su deseo de salir del Aleti, un de sus compañeros reveló cómo repercutieron en el vestuario del elenco Colchonero las declaraciones.

Cómo impactó en el vestuario del Atlético de Madrid la confesión de Julián Álvarez sobre su deseo de jugar en Barcelona

Álex Baena fue el futbolista que habló en Cadena SER sobre el impacto que tuvieron las declaraciones de Julián Álvarez durante la Copa del Mundo 2026 sobre su deseo de jugar en el Barcelona. "Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó muy bien", cofnesó el futbolista campeón del mundo con España.

"Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó", añadió el mediocampista. "Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño", había dicho el delantero argentino en el pasado Mundial.

"Le hubiésemos apoyado a que hiciese lo que hiciese. Personalmente, no le dije nada. Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo", continuó Álex Baena.

El apoyo del plantel del Atlético a Julián Álvarez

Baena por otra parte dejó atrás lo ocurrido y elogió a Julián Álvarez, apoyándolo tras el duro momento que le tocó atravesar: "Pasó una mala noche después del partido con Barcelona, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas. La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo. Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi".

"Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel. Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente", completó el mediocampista de 25 años.

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