Un compañero de Julián Álvarez reveló el malestar en el vestuario luego del coqueteo con el Barcelona: "No nos sentó bien"

"Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó", añadió el mediocampista. "Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño", había dicho el delantero argentino en el pasado Mundial.

"Le hubiésemos apoyado a que hiciese lo que hiciese. Personalmente, no le dije nada. Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo", continuó Álex Baena.

El apoyo del plantel del Atlético a Julián Álvarez

Baena por otra parte dejó atrás lo ocurrido y elogió a Julián Álvarez, apoyándolo tras el duro momento que le tocó atravesar: "Pasó una mala noche después del partido con Barcelona, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas. La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo. Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi".

"Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel. Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente", completó el mediocampista de 25 años.