Cómo conseguir las últimas plateas presenciales para Boca vs. Banfield en Mendoza

De acuerdo con la diagramación del operativo de seguridad y logística dispuesto para el trascendental choque de la Copa Argentina, la comercialización física se llevará a cabo bajo estrictas normas de organización para evitar aglomeraciones y garantizar transparencia.

Los hinchas de Boca pueden conseguir las últimas entradas de forma presencial.

La ubicación para adquirir estas últimas plateas será en la Boletería Norte del Estadio Malvinas Argentinas, y la venta durará hasta agotar el stock total de las ubicaciones remanentes.

Ni venta ni canje el día del partido

El sábado 14 de noviembre no habrá venta de entradas ni canje de localidades en el estadio Malvinas Argentinas, siendo este un punto a tener en cuenta para ambas parcialidades.

Por este motivo, los hinchas deberán completar sus trámites previamente en los puntos habilitados. Quienes necesiten retirar sus entradas el mismo sábado podrán hacerlo en el estadio Bautista Gargantini, hasta las 18, una hora antes del comienzo del encuentro.

El viernes 13, en tanto, la adquisición de las entradas presenciales será en la Boletería Sur del Estadio Malvinas Argentinas, en el período comprendido entre las 11 y las 19 horas.