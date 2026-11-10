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Cómo conseguir las últimas plateas presenciales para Boca vs. Banfield en Mendoza

Los hinchas de Boca tienen una última chance para ver a su equipo en las semifinales de la Copa Argentina. ¿Cómo conseguir las últimas entradas?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Hinchas de Boca tendrán una nueva oportunidad para adquirir entradas presenciales.

Hinchas de Boca tendrán una nueva oportunidad para adquirir entradas presenciales.

El duelo por la Copa Argentina entre Boca y Banfield revolucionó por completo a los hinchas del Xeneize, al punto tal que las entradas virtuales volaron en cuestión de minutos. Sin embargo, la ilusión sigue intacta para aquellos simpatizantes que se quedaron con las manos vacías en la web y buscan alternativas.

Tras el furor digital y el colapso de las plataformas online, la organización de la Copa Argentina confirmó una noticia esperada por muchos: habrá una venta de entradas presencial en territorio mendocino, enfocada de manera exclusiva en un remanente de localidades.

Boca vuelve al Malvinas Argentinas para jugar ante Banfield.

Boca vuelve al Malvinas Argentinas para jugar ante Banfield.

Venta presencial de plateas: dónde, cuándo y cómo adquirirlas

Para los hinchas del Xeneize que deseen asegurar su lugar en las tribunas del Estadio Malvinas Argentinas, la cita será este viernes 13 de noviembre.

De acuerdo con la diagramación del operativo de seguridad y logística dispuesto para el trascendental choque de la Copa Argentina, la comercialización física se llevará a cabo bajo estrictas normas de organización para evitar aglomeraciones y garantizar transparencia.

Los hinchas de Boca pueden conseguir las últimas entradas de forma presencial.

Los hinchas de Boca pueden conseguir las últimas entradas de forma presencial.

La ubicación para adquirir estas últimas plateas será en la Boletería Norte del Estadio Malvinas Argentinas, y la venta durará hasta agotar el stock total de las ubicaciones remanentes.

Ni venta ni canje el día del partido

El sábado 14 de noviembre no habrá venta de entradas ni canje de localidades en el estadio Malvinas Argentinas, siendo este un punto a tener en cuenta para ambas parcialidades.

Por este motivo, los hinchas deberán completar sus trámites previamente en los puntos habilitados. Quienes necesiten retirar sus entradas el mismo sábado podrán hacerlo en el estadio Bautista Gargantini, hasta las 18, una hora antes del comienzo del encuentro.

El viernes 13, en tanto, la adquisición de las entradas presenciales será en la Boletería Sur del Estadio Malvinas Argentinas, en el período comprendido entre las 11 y las 19 horas.

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