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Santiago Beltrán le interesa a tres gigantes del fútbol europeo y River fijó una cláusula millonaria

El arquero Santiago Beltrán es pretendido por importantes clubes europeos y River lo tasó en una cifra millonaria

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La actuación de Santiago Beltrán en River captó la atención de clubes europeos.

La actuación de Santiago Beltrán en River captó la atención de clubes europeos.

La destacada actuación de Santiago Beltrán en River Plate durante 2026 ha captado la atención de varios clubes importantes del fútbol europeo, quienes ya lo tienen en la mira de cara a futuros mercados de pases. El arquero, considerado una de las revelaciones del año y convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, se ha posicionado como una pieza codiciada.

Según reportes provenientes de España e Italia, la dirigencia de River está al tanto de este interés y ha fijado una cotización de 15 millones de dólares por la ficha del futbolista. Esta cifra, que podría ser afrontada por varios de los clubes interesados, se suma a la negociación por la renovación de su contrato, que busca extender hasta 2030 con una cláusula de rescisión elevada.

Beltrán ha sido una de las revelaciones del año.

Beltrán ha sido una de las revelaciones del año.

Los clubes que han mostrado mayor interés son Atlético de Madrid, que busca un sucesor a largo plazo para Jan Oblak; la Fiorentina, que ve en él un potencial relevo para David de Gea; y Aston Villa, que a pesar de recientes incorporaciones en el puesto, continúa monitoreando su desarrollo.

La situación contractual de Beltrán, con vínculo hasta diciembre de 2027, es un factor clave en estas gestiones.

Atlético de Madrid lidera la carrera por Santiago Beltrán

Desde España, el diario AS señala que el Atlético de Madrid es el principal interesado en hacerse con los servicios de Santiago Beltrán. La estrategia del club madrileño apunta a incorporar al joven guardameta para que, tras una temporada de adaptación junto a Jan Oblak, asuma la titularidad. Las condiciones físicas de Beltrán, su dominio del juego aéreo y su solvencia en definiciones por penales, sumado a su nacionalidad italiana que no ocuparía plaza de extracomunitario, lo convierten en un perfil atractivo para el equipo dirigido por Diego Simeone.

La prensa española describe al arquero de River como un arquero “muy físico y dominante por alto”, destacando su desempeño bajo presión y comparando su temple con el de Emiliano Martínez. El club rojiblanco ha enviado ojeadores para seguirlo en vivo durante las últimas semanas, evidenciando un seguimiento detallado de su progresión.

Fiorentina y Aston Villa se suman a la puja por el arquero

La Fiorentina, según publicó el Corriere dello Sport, también ha consultado condiciones por Santiago Beltrán, a quien considera un posible sucesor para David de Gea. La posibilidad de un traspaso que rondaría los 15 millones de dólares es vista como factible por los clubes europeos, aunque el club de Núñez aún no ha recibido ofertas formales. La dirigencia millonaria aspira a asegurar una cifra que refleje el valor del jugador en el mercado.

El Aston Villa, por su parte, se suma a la lista de pretendientes a pesar de haber invertido recientemente 30 millones de euros en el arquero japonés Zion Suzuki. El club inglés también estaría dispuesto a cumplir con las pretensiones económicas de la institución argentina, lo que podría desencadenar una competencia abierta por el pase de Beltrán en los próximos meses.

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