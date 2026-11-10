Los Pumas, con cambios, ya están en Italia para continuar el Nations Championship 2026

Los Pumas, con 4 cambios en el plantel, ya están en Italia para jugar el próximo sábado ante el seleccionado local en el marco del Nations Championship 2026.
De cara al encuentro que se jugará en Genova, a las 8.40 hora argentina, Felipe Contepomi convocó a Bautista Bernasconi (hooker de Benetton Treviso de Italia), Facundo Bosch (hooker de Bayonne de Francia), Matías Medrano (pilar de Benetton Treviso) y Tobías Wade (full back de Zebre Parma para remplazar al capitán Julián Montoya, al mendocino Rodrigo Martínez y al cordobés Juan Cruz Mallía.
Además, Facundo Isa se reincorporó a la concentración en Parma tras haber sido liberado para jugar el fin de semana con Pau, su club en el Top 14 francés.
Italia, dirigido por Gonzalo Quesada, viene de perder con Sudáfrica (66-7), aún no ha sumado puntos y en su plantel está el ex Puma tucumano Domingo Miotti.
El choque entre italianos y argentinos será televisado por ESPN y Dinsey Plus.
Los Pumas en el Nations Championship 2026
Con la derrota (42-12) ante Irlanda el seleccionado nacional conserva el 4to puesto en el Hemisferio Sur con 7 puntos, seguido por Japón (5) y Fiji (0), cerca de Australia (8) y lejos de Nueva Zelanda y Sudáfrica (ambos con 20).
Por ahora su rival en el fin de semana de finales será Escocia (11) que está 4to en el Norte delante de Gales (10) e Italia (0) y detrás de Irlanda, Inglaterra (ambos con 15) y Francia (17).
En pocas palabras
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- Los Pumas: El seleccionado argentino de rugby arribó a Italia para disputar el Nations Championship 2026.
- Cambios en el plantel: Se incorporaron cuatro jugadores para reemplazar a figuras clave del equipo.
- Antecedentes: El equipo argentino se ubica cuarto en el Hemisferio Sur, mientras que Italia busca sumar sus primeros puntos.
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