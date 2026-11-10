Los Pumas, con cambios, ya están en Italia para continuar el Nations Championship 2026

Italia, dirigido por Gonzalo Quesada, viene de perder con Sudáfrica (66-7), aún no ha sumado puntos y en su plantel está el ex Puma tucumano Domingo Miotti.

El choque entre italianos y argentinos será televisado por ESPN y Dinsey Plus.

Los Pumas en el Nations Championship 2026

Con la derrota (42-12) ante Irlanda el seleccionado nacional conserva el 4to puesto en el Hemisferio Sur con 7 puntos, seguido por Japón (5) y Fiji (0), cerca de Australia (8) y lejos de Nueva Zelanda y Sudáfrica (ambos con 20).

Por ahora su rival en el fin de semana de finales será Escocia (11) que está 4to en el Norte delante de Gales (10) e Italia (0) y detrás de Irlanda, Inglaterra (ambos con 15) y Francia (17).