Abrió el Paso Cristo Redentor tras el cierre por inestabilidad en alta montaña

El cruce fronterizo había cerrado el lunes 9 a las 18 por inestabilidad en alta montaña, una medida preventiva que afectó la circulación de vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas.

A partir de las 10 de la mañana queda habilitado el Paso Cristo Redentor.

Cómo está el Paso Cristo Redentor este martes 10 de noviembre

De acuerdo con el comunicado oficial, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas desde las 10 de este martes. La autorización alcanza al transporte de cargas de Argentina y Chile, ómnibus y vehículos particulares, en ambos sentidos de circulación.