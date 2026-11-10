El Paso Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile a través de la cordillera de los Andes, quedó habilitado nuevamente este martes 10 de noviembre para todo tipo de vehículos.
Abrió el Paso Cristo Redentor tras el cierre por inestabilidad en alta montaña
El Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a funcionar este martes desde las 10, luego de permanecer cerrado desde el lunes por las condiciones meteorológicas en la cordillera
El cruce fronterizo había cerrado el lunes 9 a las 18 por inestabilidad en alta montaña, una medida preventiva que afectó la circulación de vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas.
Cómo está el Paso Cristo Redentor este martes 10 de noviembre
De acuerdo con el comunicado oficial, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas desde las 10 de este martes. La autorización alcanza al transporte de cargas de Argentina y Chile, ómnibus y vehículos particulares, en ambos sentidos de circulación.
En cuanto a las temperaturas registradas en alta montaña, el informe indicó 8 grados en Uspallata, -3 grados en Punta de Vacas, -5 grados en Puente del Inca y -6 grados en Las Cuevas.
Por su parte, el Paso Pehuenche, ubicado en Malargüe, también se encuentra habilitado, aunque con un horario de funcionamiento de 8 a 20.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: habilitado desde las 10 de este martes 10 de noviembre.
- Cierre preventivo: había cerrado el lunes 9 por inestabilidad meteorológica en alta montaña.
- Condiciones actuales: el cruce funciona las 24 horas para todo tipo de transporte.