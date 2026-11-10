Cómo reciclar frascos de vidrio viejos y transformarlos en maravillosos centros de mesa navideños

Dos o tres frascos de vidrio de diferentes tamaños

Piñas pequeñas de pino

Ramitas secas o verdes

Hilo de yute o cintas decorativas

Pegamento o silicona para manualidades

Guirnaldas de luces LED pequeñas

Sal gruesa o piedras blancas (opcional)

Procedimiento paso a paso:

Sacar las etiquetas, lavar los frasco con agua y detergente y dejarlos secar completamente

Colocar algunas piñas pequeñas y ramitas dentro de los frascos. También podés agregar sal gruesa para conseguir un efecto similar a la nieve

Colocar una pequeña guirnalda LED a pilas para generar un ambiente cálido y resaltar los elementos del interior

Decorar la boca del frasco con hilo de yute, una cinta o un pequeño moño. También podés pegar una piña en la parte frontal

la boca del frasco con hilo de yute, una cinta o un pequeño moño. También podés pegar una piña en la parte frontal Colocar los frascos sobre una bandeja de madera y distribuir algunas piñas adicionales y ramitas alrededor

Con frascos vacíos podrás obtener un hermoso centro de mesa.

Una de las ventajas de esta DIY es que podés adaptar los adornos al espacio disponible y al estilo de tu hogar. Para una mesa pequeña, conviene utilizar un único frasco protagonista. En cambio, para superficies grandes, puedes combinar tres recipientes de distintas alturas.

También podés elegir una decoración minimalista con vidrio transparente, yute y ramas naturales, o sumar detalles dorados para conseguir una apariencia más festiva. Un último consejo es utilizar luces LED en lugar de velas tradicionales cuando haya piñas, ramas secas o cintas. Así conseguirás un centro de mesa luminoso y reducirás los riesgos durante la celebración.

Con creatividad y materiales reciclados, esos frascos olvidados pueden convertirse en protagonistas de la decoración navideña. También podés hacer algo similar, pero con cartones de papel higiénico.