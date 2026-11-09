Si tienes objetos que estén sin uso o que no sabes que uso darle, podes transformarlo en un tesoro si necesidad de tirarlos. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchas cosas cotidianas pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto es el viejo cutter que aúnque esté viejo su filo está intacto y suele quedar desaprovechado cuando se descarta. Lejos de ser una simple basura, su función es muy útil para convertirlas en oro puro para cuando tengas que usar madera en casa.
Si tenés un cutter sin uso, tenés un tesoro en casa: cómo usarlo para cortar madera
¿Pensás que para hacer arreglos necesitás una sierra eléctrica o herramientas caras? La realidad es que en los cajones de tu casa ya tenés la solución. Con elementos cotidianos que casi todos tenemos a mano, cortar madera de forma fácil y segura es posible.
En este caso, para cortar tablas finas sin esfuerzo el gran secreto está en la paciencia y la precisión. Si contás con un cutter afilado o una navaja multiusos, podés cortar madera.
Primero tenés que alinear con una regla metálida apoyando la madera sobre una superficie plana y firme. Después marcá ambos lados pasando la cuchilla con firmeza varias veces a lo largo de la línea para generar una hendidura visible. Luego, da vuelta la pieza y repetí el procedimiento por el reverso.
Por último quebrá con suavidad la madera ya que al hacer una ligera presión sobre el borde de una mesa, la madera se partirá de forma recta y controlada.
Cómo hacer para evitar astillas y cortes desprolijos
- Si necesitás trabajar una madera gruesa, podés improvisar un cincel con un destornillador plano y un martillo.
- Pegá una tira de cinta sobre la zona de corte antes de pasar la cuchilla para evitar que las fibras de la madera se astillen.
- Envolvé un sobrante de madera con papel de lija para emparejar y suavizar los bordes al finalizar.
Gracias a estas ideas de reciclaje tus herramientas domésticas se convierten en un verdadero tesoro que tienes en casa.
En pocas palabras
- Tesoro reciclado: un cúter sin uso se transforma en una herramienta para cortar madera fina en casa.
- Método sencillo: se marca la madera con el cúter afilado por ambos lados y se quiebra con suavidad.
- Evitar imperfecciones: usar cinta adhesiva previa y papel de lija posterior para cortes limpios y bordes lisos.