Si tenés un cutter sin uso, tenés un tesoro en casa: cómo usarlo para cortar madera

En este caso, para cortar tablas finas sin esfuerzo el gran secreto está en la paciencia y la precisión. Si contás con un cutter afilado o una navaja multiusos, podés cortar madera.

Primero tenés que alinear con una regla metálida apoyando la madera sobre una superficie plana y firme. Después marcá ambos lados pasando la cuchilla con firmeza varias veces a lo largo de la línea para generar una hendidura visible. Luego, da vuelta la pieza y repetí el procedimiento por el reverso.

Por último quebrá con suavidad la madera ya que al hacer una ligera presión sobre el borde de una mesa, la madera se partirá de forma recta y controlada.

Con un simple cutter podrás tener un tesoro como herramienta para hacer cualquier proyecto con madera.

Cómo hacer para evitar astillas y cortes desprolijos

Si necesitás trabajar una madera gruesa, podés improvisar un cincel con un destornillador plano y un martillo.

gruesa, podés improvisar un cincel con un destornillador plano y un martillo. Pegá una tira de cinta sobre la zona de corte antes de pasar la cuchilla para evitar que las fibras de la madera se astillen.

se astillen. Envolvé un sobrante de madera con papel de lija para emparejar y suavizar los bordes al finalizar.

Gracias a estas ideas de reciclaje tus herramientas domésticas se convierten en un verdadero tesoro que tienes en casa.