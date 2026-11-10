Brutal patada en la cabeza a un jugador de fútbol: su familia evalúa acciones legales

La familia de Maximiliano trasladó al joven al hospital, donde tras estudios y observación, recibió el alta con el compromiso de regresar ante nuevos síntomas.

Agresión y violencia en el deporte local

El agresor, cuya identidad aún no ha sido confirmada, intentó huir del lugar tras el ataque, pero fue interceptado por otros jugadores. La situación escaló rápidamente, llevando a un enfrentamiento en pleno campo de juego. La policía presente en el predio debió intervenir para controlar la situación, y según se informó, debieron reforzar su presencia ante el lanzamiento de piedras.

Maximiliano, que juega al fútbol desde niño y se había sumado recientemente a Deportivo Merlo, comenzó a sentirse mal durante la madrugada del domingo, presentando sangrado nasal y líquido en los oídos. Fue trasladado nuevamente a un centro de salud donde le realizaron una tomografía. Si bien los estudios no arrojaron lesiones graves, la zona de la nuca comenzó a inflamarse, dejando al joven un “trauma bárbaro” según describió su padre.

Familia evalúa acciones legales y medidas urgentes

El padre del joven agredido expresó su indignación y preocupación por las consecuencias que el golpe pueda acarrear a largo plazo, manifestando que su hijo no puede siquiera mirar el teléfono.

La familia evalúa realizar una denuncia formal ante la Liga de fútbol y, de ser necesario, ante la comisaría, buscando que se tomen medidas para evitar que episodios de violencia como este se repitan en el fútbol barrial.