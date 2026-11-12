Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Ocho años juntos

El plan de Scaloni tras la salida de Samuel: cómo quedará conformado el cuerpo técnico

Con contrato renovado hasta el Mundial 2030, Lionel Scaloni confirmó si sumará un reemplazante para ocupar el lugar vacante que dejó su histórico colaborador

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni solo tuvo palabras de agradecimiento para Walter Samuel.

Lionel Scaloni solo tuvo palabras de agradecimiento para Walter Samuel.

Luego de sellar la renovación de su vínculo contractual, Lionel Scaloni afronta el desafío de reacomodar las piezas de su grupo de trabajo en la Selección argentina tras la partida de Walter Samuel, quien cerró un exitoso ciclo de ocho años para lanzarse como entrenador principal.

En conferencia de prensa, el director técnico oriundo de Pujato despejó las incógnitas sobre el futuro inmediato de su cuerpo técnico y detalló cuál será la hoja de ruta a seguir ante una ausencia de enorme peso simbólico y futbolístico dentro del vestuario albiceleste.

Walter Samuel le dijo "adi&oacute;s" al cuerpo t&eacute;cnico de Lionel Scaloni.

Walter Samuel le dijo "adiós" al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Sin reemplazante a la vista: la postura de Scaloni y el futuro de Walter Samuel

Lejos de salir a buscar un sustituto el conductor de la Albiceleste apostará por la continuidad de la estructura actual y respaldó la decisión profesional de su excompañero de zaga: "En principio no vamos a sumer a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos. En cualquier caso, tenemos gente de juveniles que nos podría dar una mano, pero eso sería a futuro".

"Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo y le deseo lo mejor. Ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que empiece su camino", manifestó sobre la partida del ex defensor central.

La salida de Walter Samuel fue anunciada antes de la última fecha FIFA y en ese momento el entrenador habló al respecto: "El 'Cabezón' (Samuel) ya nos dio una muestra de lo que representaba la Selección para él cuando había tenido una oferta del Inter para ir a trabajar con Cristian Chivu. Se quedó con nosotros hasta el Mundial y eso habla de lo grande que es".

A lo largo de ocho temporadas en el banco de suplentes, Samuel integró el cuerpo técnico que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de haber obtenido el tercer puesto en la Copa América 2019 y el reciente subcampeonato en la Copa del Mundo 2026.

Samuel estuvo 8 a&ntilde;os con Scaloni en la albiceleste.

Samuel estuvo 8 años con Scaloni en la albiceleste.

Así quedó conformado el cuerpo técnico de Lionel Scaloni

  • Director técnico: Lionel Scaloni.
  • Asistente técnico: Pablo Aimar.
  • Asistente técnico: Roberto Ayala.
  • Entrenador de arqueros: Martín Tocalli.
  • Preparador físico: Luis Martín.
  • Analista: Matías Manna.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas