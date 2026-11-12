El plan de Scaloni tras la salida de Samuel: cómo quedará conformado el cuerpo técnico

"Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo y le deseo lo mejor. Ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que empiece su camino", manifestó sobre la partida del ex defensor central.

La salida de Walter Samuel fue anunciada antes de la última fecha FIFA y en ese momento el entrenador habló al respecto: "El 'Cabezón' (Samuel) ya nos dio una muestra de lo que representaba la Selección para él cuando había tenido una oferta del Inter para ir a trabajar con Cristian Chivu. Se quedó con nosotros hasta el Mundial y eso habla de lo grande que es".

A lo largo de ocho temporadas en el banco de suplentes, Samuel integró el cuerpo técnico que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de haber obtenido el tercer puesto en la Copa América 2019 y el reciente subcampeonato en la Copa del Mundo 2026.

Samuel estuvo 8 años con Scaloni en la albiceleste.

Así quedó conformado el cuerpo técnico de Lionel Scaloni