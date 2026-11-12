Se quebró el Gringo: Scaloni vivió un momento emotivo tras confirmarse su continuidad en la Selección argentina

"Estar en este puesto radica estar con todas las pilas. Después de pensarlo bien, hablarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era intentar continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo más importante. Estoy con las mismas ganas del primer día, feliz de poder continuar. A partir de ahora empieza un nuevo proceso", expresó.

Luego Scaloni habló de los jóvenes que integrarán ahora el elenco nacional ante la ausencia del astro Lionel Messi y otros referehtes. "Ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, con oportunidades para chicos que vienen empujando de atrás. Creemos que es el momento para que puedan exprimirse a fondo", dijo.

"Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos que tienen un potencial enorme pero que a lo mejor no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María, Otamendi y otros irremplazables", cerró.