Se quebró el Gringo: Scaloni vivió un momento emotivo tras confirmarse su continuidad en la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se quebró este jueves cuando habló de su continuidad al frente de la Albiceleste en una conferencia de prensa. El DT del elenco nacional cumplió con su costumbre, ya que es muy emotivo.
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, vivió un momento emotivo cuando habló de su continuidad al frente del elenco nacional
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se quebró este jueves cuando habló de su continuidad al frente de la Albiceleste en una conferencia de prensa. El DT del elenco nacional cumplió con su costumbre, ya que es muy emotivo.
El titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, anunció que Scaloni seguirá al frente del equipo subcampeón del mundo hasta el Mundial 2030 y ahí nomás el DT no pudo contener la emoción. "Quiero agradecer al presidente y la gente de la AFA por el esfuerzo para que se pueda llevar a cabo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles familiares, esto me llena", dijo Scaloni, el entrenador del elenco nacional, que pocos días atrás sufrió la pérdida de su madre.
"Es lo que queríamos todos. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre. De lo contrario es imposible estar acá", añadió.
"Estar en este puesto radica estar con todas las pilas. Después de pensarlo bien, hablarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era intentar continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo más importante. Estoy con las mismas ganas del primer día, feliz de poder continuar. A partir de ahora empieza un nuevo proceso", expresó.
Luego Scaloni habló de los jóvenes que integrarán ahora el elenco nacional ante la ausencia del astro Lionel Messi y otros referehtes. "Ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, con oportunidades para chicos que vienen empujando de atrás. Creemos que es el momento para que puedan exprimirse a fondo", dijo.
"Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos que tienen un potencial enorme pero que a lo mejor no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María, Otamendi y otros irremplazables", cerró.