Dos botellas de vidrio y un truco casero: cómo saber si se acerca una tormenta en los próximos 4 días

La propuesta fue compartida por el especialista Maxi Sánchez en su cuenta de TikTok, donde explicó cómo construir este dispositivo, al que bautizó como la botella meteoróloga. Según el creador de contenido, este sistema permite observar determinadas señales que se relacionan con posibles lluvias, granizo, nubosidad y descensos de temperatura hasta cuatro días antes.

Cómo construir la botella meteoróloga en casa

Para elaborar este particular pronosticador del tiempo no hacen falta herramientas especiales ni materiales costosos. La mayoría de los elementos se pueden conseguir fácilmente en casa.