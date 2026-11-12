Dos botellas de vidrio y un truco casero: cómo saber si se acerca una tormenta en los próximos 4 días

Anticiparse a los cambios climáticos puede resultar muy útil para organizar las actividades al aire libre y tomar precauciones frente a las tormentas. Aunque existen aplicaciones y pronósticos meteorológicos para conocer las condiciones del tiempo, también hay trucos caseros que llaman la atención por su efectividad. Uno de ellos utiliza dos botellas de vidrio y agua para intentar anticipar qué sucederá con el clima durante las próximas 96 horas.
La propuesta fue compartida por el especialista Maxi Sánchez en su cuenta de TikTok, donde explicó cómo construir este dispositivo, al que bautizó como la botella meteoróloga. Según el creador de contenido, este sistema permite observar determinadas señales que se relacionan con posibles lluvias, granizo, nubosidad y descensos de temperatura hasta cuatro días antes.
Cómo construir la botella meteoróloga en casa
Para elaborar este particular pronosticador del tiempo no hacen falta herramientas especiales ni materiales costosos. La mayoría de los elementos se pueden conseguir fácilmente en casa.
Materiales necesarios
- Dos botellas de vidrio: una de boca ancha y otra convencional (el creador sugiere una botella de salsa y otra de vino)
- Agua de lluvia o de pozo (no se recomienda utilizar agua de la red de suministro)
- Un espacio de tierra donde enterrar el dispositivo
Paso a paso para armarlo
- Llenar una de las botellas con agua de lluvia o de pozo, sin llegar necesariamente hasta el borde
- Enterrarla en un sector de tierra hasta cubrir casi todo el recipiente, dejando únicamente el cuello expuesto
- Colocar la segunda botella invertida sobre la primera, de manera que ambas queden comunicadas por sus respectivas bocas
- Observar a diario el comportamiento del agua y los cambios que aparecen en las paredes de vidrio
Qué significan las señales de la botella del tiempo
Una vez instalado el dispositivo, llega el momento de observar los cambios que se producen en su interior. De acuerdo con el método difundido por Sánchez, cada modificación se relaciona con una posible condición meteorológica:
- Sube el nivel del agua: se interpreta como una señal de que podría llegar la lluvia
- Aparecen burbujas: se asocian con la posibilidad de tormentas fuertes e incluso granizo
- Se empaña toda la botella: se relaciona con un descenso de las temperaturas y la llegada de frío
- Se empaña solamente la parte superior: se interpreta como un anuncio de nubosidad
- Aparecen marcas o líneas en el vidrio: posibles nevadas
De esta manera, dos simples botellas de vidrio pueden convertirse en un curioso experimento para observar los cambios del ambiente.