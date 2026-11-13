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Impactante vuelco

Una ambulancia volcó tras un accidente con una camioneta en en límite de Capital con Las Heras

El accidente ocurrió en la intersección de calles Monseñor Verdaguer y Olegario Andrade. A pesar del vuelco no hubo heridos de gravedad

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Una ambulancia terminó volcada tras un choque con una camioneta en Las Heras. Foto: Pablo Gamba / Radio Nihuil

Una ambulancia terminó volcada tras un choque con una camioneta en Las Heras. Foto: Pablo Gamba / Radio Nihuil

Un accidente se registró en Las Heras, donde una ambulancia chocó contra una camioneta y terminó volcada sobre uno de sus costados. Pese al impacto, no hubo personas con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió pasadas las 11 de este viernes en la intersección de las calles Monseñor Verdaguer y Olegario Víctor Andrade. Como consecuencia del choque, la ambulancia perdió estabilidad, volcó y quedó de costado.

Una ambulancia termin&oacute; volcada tras un choque con una camioneta en Las Heras.

Una ambulancia terminó volcada tras un choque con una camioneta en Las Heras.

Cómo fue el accidente entre la ambulancia y la camioneta

Ambos vehículos circulaban hacia el norte al momento del accidente. La ambulancia regresaba de realizar un traslado correspondiente a un servicio de emergencia.

En la ambulancia viajaba personal médico y un enfermero que no sufrieron lesiones. Por su parte, los dos ocupantes de la camioneta también se encontraban fuera de peligro.

Los vecinos destacaron que en esa esquina no hay semáforos y que los los choques son constantes.

Un grupo de vecinas aseguró que llevan más de 10 años esperando por la colocación de un semáforo. "Tenemos una escuela cerca, los vehículos no respetan los discos PARE", explicó una de ellas tras el accidente.

En pocas palabras

  • Accidente vial: una ambulancia volcó tras chocar con una camioneta en Las Heras.
  • Ubicación y heridos: ocurrió en calles Monseñor Verdaguer y Olegario Víctor Andrade, sin heridos de gravedad.
  • Investigación: se analizan las circunstancias del choque entre ambos vehículos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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