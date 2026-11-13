Una ambulancia volcó tras un accidente con una camioneta en en límite de Capital con Las Heras

En la ambulancia viajaba personal médico y un enfermero que no sufrieron lesiones. Por su parte, los dos ocupantes de la camioneta también se encontraban fuera de peligro.

Los vecinos destacaron que en esa esquina no hay semáforos y que los los choques son constantes.

Un grupo de vecinas aseguró que llevan más de 10 años esperando por la colocación de un semáforo. "Tenemos una escuela cerca, los vehículos no respetan los discos PARE", explicó una de ellas tras el accidente.