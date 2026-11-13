Un histórico goleador de Brasil reveló que no ir al Mundial lo hundió en la depresión y casi muere por una sobredosis

El durísimo impacto de la no convocatoria al Mundial

La carrera de Mario Jardel, quien actualmente tiene 53 años, marcada por impresionantes registros goleadores y reconocimientos individuales, tuvo una deuda pendiente: jamás disputó una Copa del Mundo con la Selección de Brasil. El punto de inflexión llegó en 2002, cuando Luiz Felipe Scolari lo dejó fuera de la lista para el primer Mundial jugado en el continente asiático. “Mi vida se acabó ahí”, afirmó el exfutbolista, quien sentía que sus méritos deportivos lo hacían merecedor de un lugar entre los elegidos.

Jardel brilló en Portugal.

“Estaba entre los cinco mejores delanteros del mundo. Marqué 55 goles en 42 partidos con el Sporting y gané la Bota de Oro, pero nadie me dio nunca una explicación”, confesó Jardel, subrayando la falta de justificación que aún lo acompaña. A pesar de reconocer la calidad de los jugadores brasileños de aquella época, consideró que merecía la oportunidad.

La trayectoria de Mario Jardel

1991–1996 Vasco da Gama

1995–1996 Gremio (préstamo)

1996–2000 Porto (Portugal)

2000–2001 Galatasaray (Turquía)

2001–2003 Sporting (Portugal)

2003–2004 Bolton Wanderers (Inglaterra)

2004 → Ancona (préstamo) (Italia)

2004–2005 Newell's

2005–2006 Goiás

2006–2007 Beira-Mar (Portugal)

2007 Anortosis Famagusta (Chipre)

2007–2008 Newcastle Jets (Australia)

2008 Criciúma

2009 Ferroviário

2009 América de Ceará

2010 Flamengo de Piaui

2010 Cherno More (Bulgaria)

2011 Río Negro

La lucha contra las adicciones y la recuperación

Tras la decepción del Mundial, Jardel cayó en una profunda depresión y comenzó a beber en exceso. La situación se agravó en el verano de 2003, cuando probó la cocaína. “Me hacía sentir vivo y no deprimido. Una vez estuve despierto durante una semana entera”, relató sobre el efecto inicial de la droga.

El momento más crítico llegó al sufrir una sobredosis que casi le cuesta la vida. “Estuve a punto de morir, y un amigo que estaba conmigo me salvó. Fue entonces cuando toqué fondo”, recordó el brasileño. Posteriormente, inició un largo tratamiento psiquiátrico y reconoció que el apoyo de su segunda esposa, Sandra, fue fundamental para su recuperación y para reencontrar la estabilidad y la felicidad.