Godoy Cruz viajó a Córdoba para jugar por el ascenso a Primera ante Tristán Suárez: las voces antes de la final

La definición será este domingo a las 17:00 en Barrio Alberdi donde se espera la presencia de unos 17.000 hinchas del Tomba y en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios se jugará un tiempo suplementario (dos tiempos de 15?') y, de persistir la paridad, habrá definición por penales

Los futbolistas del Tomba desayunaron en el aeropuerto, y entre autógrafos y charlas con la prensa, Lucas Arce y el goleador Martín Pino dejaron sus testimonios sobre la preparación, el análisis del rival y la ilusión de todo el grupo.