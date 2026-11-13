Godoy Cruz viajó a Córdoba para jugar por el ascenso a Primera ante Tristán Suárez: las voces antes de la final

El plantel de Godoy Cruz viajó a Córdoba para disputar este domingo la gran final por el título de la Primera Nacional y el correspondiente ascenso a Primera División ante Tristán Suárez, en el estadio de Belgrano.
El plantel de Godoy Cruz viajó a Córdoba para disputar la gran final por el título de la Primera Nacional y el correspondiente ascenso a Primera División ante Tristán Suárez.
El plantel de Godoy Cruz viajó a Córdoba para disputar este domingo la gran final por el título de la Primera Nacional y el correspondiente ascenso a Primera División ante Tristán Suárez, en el estadio de Belgrano.
La definición será este domingo a las 17:00 en Barrio Alberdi donde se espera la presencia de unos 17.000 hinchas del Tomba y en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios se jugará un tiempo suplementario (dos tiempos de 15?') y, de persistir la paridad, habrá definición por penales
Los futbolistas del Tomba desayunaron en el aeropuerto, y entre autógrafos y charlas con la prensa, Lucas Arce y el goleador Martín Pino dejaron sus testimonios sobre la preparación, el análisis del rival y la ilusión de todo el grupo.
El lateral derecho Lucas Arce repasó cómo llega el grupo y cómo vivieron la previa antes de abordar el avión.
Al sintetizar el espíritu del grupo que conduce técnicamente Pablo De Muner, Arce remarcó: "Huevo y corazón", concepto que luego resaltó su compañero Juan Morán al destacar "la entrega enorme" de un grupo que se mostró distendido y confiado.
El goleador Martín Pino valoró el camino recorrido a lo largo de la temporada y la mentalidad con la que el Tomba afronta el choque decisivo.
Consultado sobre la posibilidad de convertir en la final, el delantero concluyó: "Ojalá, ojalá que así sea".