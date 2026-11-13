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Primera Nacional

Godoy Cruz viajó a Córdoba para jugar por el ascenso a Primera ante Tristán Suárez: las voces antes de la final

El plantel de Godoy Cruz viajó a Córdoba para disputar la gran final por el título de la Primera Nacional y el correspondiente ascenso a Primera División ante Tristán Suárez.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Pino es el goleador.

Pino es el goleador.

El plantel de Godoy Cruz viajó a Córdoba para disputar este domingo la gran final por el título de la Primera Nacional y el correspondiente ascenso a Primera División ante Tristán Suárez, en el estadio de Belgrano.

La definición será este domingo a las 17:00 en Barrio Alberdi donde se espera la presencia de unos 17.000 hinchas del Tomba y en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios se jugará un tiempo suplementario (dos tiempos de 15?') y, de persistir la paridad, habrá definición por penales

Los futbolistas del Tomba desayunaron en el aeropuerto, y entre autógrafos y charlas con la prensa, Lucas Arce y el goleador Martín Pino dejaron sus testimonios sobre la preparación, el análisis del rival y la ilusión de todo el grupo.

Lucas Arce: "Este equipo es huevo y corazón"

El lateral derecho Lucas Arce repasó cómo llega el grupo y cómo vivieron la previa antes de abordar el avión.

  • Expectativas: "Siempre las mejores, así que nada, tranquilo esperando que llegue el día nomás".
  • El viaje: "Viaja todo el plantel, algunos de los chicos ya están allá porque se fueron en micro... En la semana preparamos el partido ya pensando en lo que va a ser el domingo. Sabemos que es un partido aparte, una final, así que esperemos que salga todo bien".
  • Últimos detalles: "Esperando salir para Córdoba, entrenamos a la tarde allá y ya preparando los últimos detalles para el partido".

Al sintetizar el espíritu del grupo que conduce técnicamente Pablo De Muner, Arce remarcó: "Huevo y corazón", concepto que luego resaltó su compañero Juan Morán al destacar "la entrega enorme" de un grupo que se mostró distendido y confiado.

Martín Pino: "Queda el último paso, que es el más importante"

El goleador Martín Pino valoró el camino recorrido a lo largo de la temporada y la mentalidad con la que el Tomba afronta el choque decisivo.

  • La campaña: "Venimos trabajando desde principio de año con mucho esfuerzo, y hoy encontrarnos acá la verdad que nos pone muy contentos; queda el último paso que es el más importante".
  • El objetivo: "Queremos salir campeones, coronarlo así es lo más importante... Ahora tenemos la primera opción que es el domingo y eso es lo que todos queremos".
  • Tristán Suárez: "Un equipo duro, defienden muy bien, son ordenados. Pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro y creo que va a ser un partido bueno".
  • El equipo: "Está muy bien. La verdad es que levantamos en el año y ahí nos empezamos a encontrar muy bien".

Consultado sobre la posibilidad de convertir en la final, el delantero concluyó: "Ojalá, ojalá que así sea".

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