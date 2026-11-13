Se registraron demoras en vuelos por el "paro a la japonesa" de trabajadores aeroportuarios

Además, del paro que afecta hoy a Aeroparque y Ezeiza, también se realizarán otras protestas entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre.

Qué reclaman los trabajadores y cómo afecta a los vuelos

La protesta se concentra principalmente en las áreas de control terrestre, donde los empleados realizan inspecciones exhaustivas de aeronaves, equipos de rampa, pistas y vehículos que circulan por las plataformas. Además, el personal administrativo de ANAC lleva adelante una retención de tareas durante toda la jornada.

Uno de los principales reclamos tiene relación con el congelamiento de parte de los salarios desde hace más de 10 meses, la falta de paritarias sectoriales desde hace 3 años y el desfinanciamiento de distintas áreas operativas del organismo.

Desde ATE aclararon que la medida no busca suspender los vuelos, sino visibilizar el conflicto laboral sin abandonar las tareas vinculadas con la seguridad aérea. Sin embargo, advirtieron que el cumplimiento estricto de los controles puede generar demoras para los pasajeros.

Aeroparque sufre demoras este viernes por el paro a la japonesa de ANAC.

El plan de lucha continuará entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, cuando el sindicato anunció nuevas retenciones de tareas en los servicios de extinción de incendios de aeropuertos de todo el país.