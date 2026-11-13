Se registraron demoras en vuelos por el "paro a la japonesa" de trabajadores aeroportuarios

Un "paro a la japonesa" afecta este viernes al Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires por un particular reclamo gremial. Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en ATE llevan adelante la medida de fuerza que ya provocó demoras en distintos vuelos.
La medida comenzó a las 6 de la mañana de este viernes y también se desarrolla en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Durante la mañana se registraron 8 vuelos demorados en Aeroparque.
A diferencia de una huelga tradicional, la modalidad paro a la japonesa no implica dejar de trabajar, sino cumplir de manera estricta todos los procedimientos y protocolos establecidos, lo que termina extendiendo los tiempos de las operaciones aeroportuarias.
Qué reclaman los trabajadores y cómo afecta a los vuelos
La protesta se concentra principalmente en las áreas de control terrestre, donde los empleados realizan inspecciones exhaustivas de aeronaves, equipos de rampa, pistas y vehículos que circulan por las plataformas. Además, el personal administrativo de ANAC lleva adelante una retención de tareas durante toda la jornada.
Uno de los principales reclamos tiene relación con el congelamiento de parte de los salarios desde hace más de 10 meses, la falta de paritarias sectoriales desde hace 3 años y el desfinanciamiento de distintas áreas operativas del organismo.
Desde ATE aclararon que la medida no busca suspender los vuelos, sino visibilizar el conflicto laboral sin abandonar las tareas vinculadas con la seguridad aérea. Sin embargo, advirtieron que el cumplimiento estricto de los controles puede generar demoras para los pasajeros.
El plan de lucha continuará entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, cuando el sindicato anunció nuevas retenciones de tareas en los servicios de extinción de incendios de aeropuertos de todo el país.
En pocas palabras
- Paro gremial: trabajadores de ANAC realizan una medida de fuerza en Aeroparque y Ezeiza por mejoras salariales y financiamiento.
- Modalidad: el "paro a la japonesa" implica cumplir estrictamente protocolos, generando demoras en vuelos, afectando al control terrestre y personal administrativo.
- Reclamos: el sindicato ATE exige reapertura de paritarias, fin al congelamiento salarial y mayor financiamiento, con continuidad del plan de lucha.