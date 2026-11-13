Fiebre Xeneize en Mendoza: los hinchas de Boca esperan por sus entradas para la semifinal de la Copa Argentina

Populares agotadas y acampe en el Sector Norte del Malvinas

El acampe en el parque General San Martín surgió por la imposibilidad de muchos hinchas para adquirir entradas a través del sistema online de la Copa Argentina en el que las populares se agotaron a los pocos minutos de ser habilitada la venta en la página web oficial.

Esta situación, sumada al temor a los sobreprecios de la reventa no oficial, empujó a los fanáticos a buscar la alternativa más segura y hacer una compra directa en la ventanilla.

Desde la tarde del jueves, los primeros simpatizantes comenzaron a instalarse en el Sector Norte del Estadio Malvinas Argentinas donde los grupos se organizaron en esquemas de relevo entre familiares y amigos.

Desde el jueves por la tarde ya se pudo ver a los primeros acampantes, en la madrugada se consolidó el primer gran bloque de fanáticos y en las primeras horas de este viernes hubo una masiva oleada de hinchas dispuestos a afrontar la espera.

En medio del sentimiento xeneize y el esfuerzo por conseguir una localidad aparecieron, entre otros, un hincha que viajó en moto desde Comodoro Rivadavia y un grupo de estudiantes de la UNCuyo que decidió faltar a clases para hacer la fila desde las 5:30.

Venta de entradas para la semifinal entre Boca y Banfield

La organización de la Copa Argentina dispuso un cronograma y una logística operativa diferenciada para la venta física de entradas en ventanilla y el trámite de canje presencial destinado a quienes lograron realizar la compra a través de la plataforma web.

En las ventanillas físicas del Sector Norte del Estadio Malvinas Argentinas, la venta se acotó exclusivamente a plateas y con un límite de 2 entradas por persona ya sea descubierta ($150.000) o cubierta ($200.000). La venta presencial en ventanilla se desarrolla únicamente durante la jornada de este viernes, en el horario de 11:00 a 19:00 hs.

La compra realizada por internet no permite el ingreso directo con código digital, sino que exige el retiro obligatorio de la entrada física en papel. Por eso en la boletería Sur del Malvinas, de 11 a 19, se realiza el canje de entradas para compradores virtuales de la plataforma oficial de Copa Argentina y este sábado continuará de 11 a 18 en la boletería del Estadio Bautista Gargantini.