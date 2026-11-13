Godoy Cruz tiene el equipo definido para la final frente a Tristán Suárez por el primer ascenso a Primera

Este viernes el plantel se instaló en Córdoba a la espera de la final de la Primera Nacional. El árbitro principal para el duelo será Nicolás Ramírez.

Las expectativas de los hinchas de Godoy Cruz son muy altas.

La probable formación de Godoy Cruz para jugar la final con Tristán Suárez

Godoy Cruz podría repetir el once inicial que venció 2 a 1 a Almirante Brown en el Feliciano Gambarte. Juan Strumia estaría en el arco; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet jugarán en el fondo; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi y Rodrigo Fernández actuarán en el medio, y Axel Rodríguez y Martín Pino conformarán la delantera.