Godoy Cruz ya tiene todo listo para afrontar el choque decisivo con Tristán Suárez, que es la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El Tomba y el Lechero se enfrentarán este domingo desde las 17 en la cancha de Belgrano de Córdoba.
Godoy Cruz tiene el equipo definido para la final frente a Tristán Suárez por el primer ascenso a Primera
Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz, ya tiene definido el equipo para la final ante Tristán Suárez, que se jugará el domingo en Córdoba
Este viernes el plantel se instaló en Córdoba a la espera de la final de la Primera Nacional. El árbitro principal para el duelo será Nicolás Ramírez.
La probable formación de Godoy Cruz para jugar la final con Tristán Suárez
Godoy Cruz podría repetir el once inicial que venció 2 a 1 a Almirante Brown en el Feliciano Gambarte. Juan Strumia estaría en el arco; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet jugarán en el fondo; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi y Rodrigo Fernández actuarán en el medio, y Axel Rodríguez y Martín Pino conformarán la delantera.
Godoy Cruz vs Tristán Suárez por el ascenso a Primera
El encuentro entre Godoy Cruz y Tristán Suárez definirá la obtención del título de la Primera Nacional y el ansiado ascenso a la Primera División para la temporada 2027.
La final entre los mejores equipos de cada zona será este domingo 15 de noviembre a las 17 en el estadio del Club Atlético Belgrano, en Córdoba.
Las alternativas se podrán ver en vivo por la plataforma LPF Play y habrá transmisión radial a través de Radio Nihuil.
En pocas palabras
- Godoy Cruz: El equipo dirigido por Pablo De Muner tiene todo listo para enfrentar a Tristán Suárez en la final por el ascenso.
- Probable formación: Se repetiría el once inicial que venció a Almirante Brown, con Axel Rodríguez y Martín Pino en la delantera.
- Venta de entradas: Quedan 1.000 entradas disponibles para la final de la Primera Nacional que se jugará en Córdoba.
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