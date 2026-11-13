La decisión de la Fórmula 1 que afecta a Alpine y a Franco Colapinto para la temporada 2027

Haas y Racing Bulls argumentaron su conformidad con las reglas vigentes, afirmando que no desean verse obligados a incrementar sus gastos en infraestructura. Alan Permane, jefe de Racing Bulls, defendió el actual esquema, indicando que ha funcionado bien durante los 6 años de su implementación.

Alpine busca acelerar su crecimiento en la máxima categoría

La decisión representa un freno para Alpine, que planea un nuevo proyecto deportivo y técnico para los próximos años con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos confirmados para 2027.

La escudería de origen francés busca consolidarse en la parte alta de la parrilla.

La parrilla de 2027 se completa tras varias negociaciones

A pesar de este revés, la discusión sobre el límite presupuestario podría reabrirse para 2028, cuando se requerirá menor cantidad de votos para modificar las reglas.

Mientras tanto, la parrilla de 2027 está prácticamente definida, con la reciente confirmación de Liam Lawson y Arvid Lindblad en Racing Bulls como las últimas novedades.