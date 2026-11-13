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La decisión de la Fórmula 1 que afecta a Alpine y a Franco Colapinto para la temporada 2027

La escudería Alpine buscaba flexibilizar el límite presupuestario para la temporada 2027, pero la negativa de Haas y Racing Bulls frenó la iniciativa.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Alpine vio frustrada su aspiración de aumentar el presupuesto en F1.

Alpine vio frustrada su aspiración de aumentar el presupuesto en F1.

La escudería francesa Alpine, junto con Williams, vio frustrada su aspiración de flexibilizar las reglas sobre el límite presupuestario para la temporada 2027 de Fórmula 1, una decisión que puede afectar directamente a Franco Colapinto.

El equipo busca acortar distancias con los constructores punteros, pero la negativa de Haas y Racing Bulls a la propuesta significó un obstáculo para sus planes de desarrollo.

Alpine, con Pierre Gasly y Franco Colapinto, quieren acercarse a los equipos top de la F&oacute;rmula 1.

Alpine, con Pierre Gasly y Franco Colapinto, quieren acercarse a los equipos top de la Fórmula 1.

La iniciativa, impulsada por James Vowles, jefe de Williams, pretendía aumentar la inversión en infraestructura y desarrollo para aquellas escuderías con menor capacidad económica. Si bien Alpine, Aston Martin, Audi y Cadillac apoyaron la medida, no se logró reunir el respaldo de 6 de los 11 equipos requeridos para introducir cambios en 2027.

Haas y Racing Bulls argumentaron su conformidad con las reglas vigentes, afirmando que no desean verse obligados a incrementar sus gastos en infraestructura. Alan Permane, jefe de Racing Bulls, defendió el actual esquema, indicando que ha funcionado bien durante los 6 años de su implementación.

Alpine busca acelerar su crecimiento en la máxima categoría

La decisión representa un freno para Alpine, que planea un nuevo proyecto deportivo y técnico para los próximos años con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos confirmados para 2027.

La escudería de origen francés busca consolidarse en la parte alta de la parrilla.

La parrilla de 2027 se completa tras varias negociaciones

A pesar de este revés, la discusión sobre el límite presupuestario podría reabrirse para 2028, cuando se requerirá menor cantidad de votos para modificar las reglas.

Mientras tanto, la parrilla de 2027 está prácticamente definida, con la reciente confirmación de Liam Lawson y Arvid Lindblad en Racing Bulls como las últimas novedades.

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