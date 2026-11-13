Calor agobiante en Mendoza: este viernes la temperatura llegó a 37º y el domingo vuelven las tormentas

Después de los 37°, llega un alivio térmico

Este sábado la temperatura descenderá hasta los 29ºC de máxima, permitiendo más actividades al aire libre. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El cambio comenzará a sentirse este sábado, cuando la máxima prevista descienda a 29°C, unos 6 a 7 grados menos que los 37ºC registrados este viernes. La mínima rondará los 18°C y se esperan vientos moderados del sudeste.

Para el domingo continuará el descenso de temperatura, con una máxima estimada en 26°C y una mínima de 17°C. Será una jornada bastante más templada que las dos anteriores, aunque con un escenario de mayor inestabilidad hacia la segunda mitad del día.

Alerta amarilla por tormentas para el domingo

El domingo por la tarde, noche y madrugada del lunes, vuelven las tormentas. el SMN indicó que hay alerta meteorológica amarilla por este motivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para Mendoza durante el domingo 15. Según el pronóstico, las lluvias y tormentas tendrán mayor incidencia durante la tarde y la noche, con una posible continuidad de las precipitaciones durante la madrugada del lunes.

Contingencias Climáticas también anticipa condiciones de inestabilidad para ese período, por lo que el cierre del domingo aparece como la franja de mayor atención meteorológica del fin de semana.

Cómo sigue el tiempo el lunes

Para el lunes 16 se espera una mínima de 14°C y una máxima de 29°C. Después de las precipitaciones previstas durante la madrugada, las condiciones tenderían a mejorar, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste.

Así, después de dos jornadas en las que el calor se hizo sentir con fuerza, Mendoza tendrá un fin de semana más fresco, aunque con la posibilidad de lluvias y tormentas hacia el domingo por la noche.