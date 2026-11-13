Calor agobiante en Mendoza: este viernes la temperatura llegó a 37º y el domingo vuelven las tormentas

Este viernes fue el día en el que el calor se sintió con más intensidad en Mendoza desde el comienzo de la primavera 2026. El termómetro marcó 37°C, superando a los 36ºC del jueves. Sin embargo, desde este sábado se espera un importante alivio porque la temperatura máxima descenderá hasta 29ºC.
En tanto, el domingo por la tarde-noche habrá que estar atentos a las tormentas.
El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas para las próximas horas, con el ingreso de vientos del sudeste que favorecerán el descenso térmico. A esto se suma alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el domingo 15, por lluvias y tormentas.
Después de los 37°, llega un alivio térmico
El cambio comenzará a sentirse este sábado, cuando la máxima prevista descienda a 29°C, unos 6 a 7 grados menos que los 37ºC registrados este viernes. La mínima rondará los 18°C y se esperan vientos moderados del sudeste.
Para el domingo continuará el descenso de temperatura, con una máxima estimada en 26°C y una mínima de 17°C. Será una jornada bastante más templada que las dos anteriores, aunque con un escenario de mayor inestabilidad hacia la segunda mitad del día.
Alerta amarilla por tormentas para el domingo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para Mendoza durante el domingo 15. Según el pronóstico, las lluvias y tormentas tendrán mayor incidencia durante la tarde y la noche, con una posible continuidad de las precipitaciones durante la madrugada del lunes.
Contingencias Climáticas también anticipa condiciones de inestabilidad para ese período, por lo que el cierre del domingo aparece como la franja de mayor atención meteorológica del fin de semana.
Cómo sigue el tiempo el lunes
Para el lunes 16 se espera una mínima de 14°C y una máxima de 29°C. Después de las precipitaciones previstas durante la madrugada, las condiciones tenderían a mejorar, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste.
Así, después de dos jornadas en las que el calor se hizo sentir con fuerza, Mendoza tendrá un fin de semana más fresco, aunque con la posibilidad de lluvias y tormentas hacia el domingo por la noche.
En pocas palabras
- Calor agobiante: Mendoza experimentó el día más caluroso de la primavera con 37°C el viernes.
- Cambio de clima: se espera un descenso de temperatura desde el sábado y tormentas para el domingo por la noche.
- Alerta meteorológica: el SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas para el domingo 15.