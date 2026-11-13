La red social X amplía el límite de imágenes por publicación y cambia las reglas de uso

Así funciona la red social con su nuevo límite multimedia

La ampliación de capacidad en la red social X modifica la forma en que los creadores y medios comparten secuencias de fotografías y videos en tiempo real:

De cuatro a veinte archivos: los usuarios pueden combinar imágenes estáticas y clips audiovisuales en una única publicación sin necesidad de fragmentar el relato en hilos extensos.

los usuarios pueden combinar imágenes estáticas y clips audiovisuales en una única publicación sin necesidad de fragmentar el relato en hilos extensos. Formato estilo carrusel: la visualización adopta una estructura similar a las galerías de Instagram, optimizada para el desplazamiento táctil en pantallas de teléfonos inteligentes.

la visualización adopta una estructura similar a las galerías de Instagram, optimizada para el desplazamiento táctil en pantallas de teléfonos inteligentes. Demostración oficial: para estrenar la herramienta, el equipo de ingeniería compartió una galería completa de veinte postales de paisajes naturales en su perfil oficial.

El impacto en la estrategia de Elon Musk

Con esta actualización, Elon Musk profundiza la reconversión de la antigua plataforma de microblogging hacia un entorno digital multipropósito de alto impacto visual:

La red social propiedad del magnate Elon Musk implementó una actualización histórica en su aplicación móvil.

Retención de audiencia: al permitir narrativas visuales más extensas en la red social , se reduce la necesidad de que los usuarios abandonen la aplicación para ver álbumes completos.

al permitir narrativas visuales más extensas en la , se reduce la necesidad de que los usuarios abandonen la aplicación para ver álbumes completos. Competencia directa en formato visual: la red social X apuesta por atraer a fotógrafos, periodistas y marcas que priorizan el despliegue de fotografías de alta calidad en sus estrategias digitales.

Sobre los cambios en la red social X

La actualización del límite multimedia en la red social X despierta consultas habituales entre los usuarios sobre la disponibilidad y el funcionamiento de la nueva herramienta.

¿Cuántos archivos se pueden subir ahora en la red social X? La plataforma permite adjuntar un máximo de 20 fotografías o videos dentro de una misma publicación, quintuplicando el límite anterior de cuatro elementos.

La plataforma permite adjuntar un máximo de dentro de una misma publicación, quintuplicando el límite anterior de cuatro elementos. ¿Es necesario tener una suscripción paga para usar la función? La actualización fue anunciada como una mejora general de la aplicación móvil de la red social tras diez años sin cambios en el límite de archivos adjuntos.

La actualización fue anunciada como una mejora general de la aplicación móvil de la tras diez años sin cambios en el límite de archivos adjuntos. ¿Se pueden mezclar fotos y videos en una misma galería? Sí; el nuevo formato admite la combinación de fotografías y piezas de video dentro de la misma secuencia de veinte elementos.

La incorporación de galerías ampliadas marca un punto de inflexión en la evolución técnica de la plataforma, consolidando un modelo híbrido entre el texto breve y el despliegue audiovisual continuo para todos sus perfiles activos.