La vinculación de SpaceX con el modelo Grok se debe a una reorganización corporativa concretada en febrero de 2026, mediante la cual la empresa aeroespacial adquirió e integró formalmente la división de inteligencia artificial xAI (que pasó a operar bajo la marca SpaceXAI o SpaceX AI).

Al absorber sus activos e infraestructura, SpaceX asumió la responsabilidad legal directa sobre la supervisión, los riesgos y los pasivos asociados al desarrollo del chatbot.

Los cuestionamientos del Concejo a Elon Musk

Durante la sesión, Julie Menin (Presidenta del Concejo Municipal de Nueva York) y Carmen De La Rosa (Concejal y Presidenta del Comité de Tecnología) cruzaron fuertemente la postura de la empresa tecnología conducida por Elon Musk:

Generación de imágenes no consentidas: la presidenta del Concejo, Julie Menin, denunció que pudo comprobar en directo cómo la herramienta Grok generaba en segundos imágenes hipersexualizadas usando su propio rostro, ofreciendo opciones para aumentar el nivel de desnudez.

la presidenta del Concejo, Julie Menin, denunció que pudo comprobar en directo cómo la herramienta Grok generaba en segundos imágenes hipersexualizadas usando su propio rostro, ofreciendo opciones para aumentar el nivel de desnudez. Testimonio de un denunciante interno: el exempleado Devin Kim reveló ante el comité que dentro de la división de inteligencia artificial se consideraban admisibles ciertos "desnudos de buen gusto", contradiciendo los discursos oficiales de seguridad.

el exempleado Devin Kim reveló ante el comité que dentro de la división de se consideraban admisibles ciertos "desnudos de buen gusto", contradiciendo los discursos oficiales de seguridad. Falta de respuestas sobre despidos: Menin criticó que la representante de SpaceX, Gabriela Castillo Madrid, eludiera responder sobre la desvinculación de Kim tras sus advertencias internas.

Menin criticó que la representante de SpaceX, Gabriela Castillo Madrid, eludiera responder sobre la desvinculación de Kim tras sus advertencias internas. Nuevas leyes de supervisión en marcha: la concejal Carmen De La Rosa adelantó que la ciudad de Nueva York seguirá impulsando regulaciones estrictas y la supervisión de la Oficina de Responsabilidad Algorítmica sobre los desarrollos de Elon Musk y otros actores de la industria.

Exigencias de mayor control a los gigantes tecnológicos

La audiencia a la firma de Elon Musk se suma a las exposiciones recientes de directivos de firmas como OpenAI, Anthropic, Meta y Google en Nueva York.

Ante la proliferación de contenidos engañosos en internet, las autoridades legislativas exigen bajo juramento el compromiso de frenar el lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial que no aprueben los exámenes de seguridad previstos.