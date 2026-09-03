Nueva York frena la inteligencia artificial en las aulas y cambia las reglas para miles de estudiantes

Chatbots complementarios.

Herramientas de inteligencia artificial generativa.

generativa. Servicios populares como ChatGPT y Claude.

Plataformas con funciones de IA integradas.

Los alumnos de bachillerato sí podrán acceder a una lista limitada de herramientas de inteligencia artificial y recibirán cursos de “pensamiento crítico sobre la IA”.

Límites al tiempo frente a pantallas y excepciones

El distrito también reducirá el tiempo individual frente a pantallas, con límites según el grado escolar. Habrá excepciones para:

Estudiantes con discapacidades.

Alumnos que están aprendiendo inglés.

Actividades pedagógicas específicas autorizadas por docentes.

La inteligencia artificial transforma la educación en las escuelas con nuevas oportunidades, pero también plantea riesgos.

Los maestros podrán usar inteligencia artificial para:

Planificar clases.

Organizar materiales.

Realizar tareas administrativas.

Los docentes no podrán utilizar inteligencia artificial para calificar ni evaluar a los estudiantes.

El secretario de Educación, Kamar Samuels, reconoció que es difícil impedir que los estudiantes usen inteligencia artificial en casa para hacer tareas. Por eso, la política también busca capacitar a docentes y familias para supervisar el uso externo de estas herramientas.

Nueva York creará una Coalición de Tecnología en las Escuelas, integrada por:

Educadores.

Padres.

Estudiantes.

Especialistas en tecnología y seguridad digital.

Este grupo analizará los efectos de la moratoria y recomendará ajustes para los próximos años escolares.

Un debate nacional sobre tecnología y aprendizaje

La decisión se suma a otras medidas en Estados Unidos:

Los Ángeles : restricciones al tiempo frente a pantallas.

: restricciones al tiempo frente a pantallas. Estado de Nueva York: prohibición de teléfonos personales durante la jornada escolar.

Mientras tanto, empresas de IA financian programas educativos y promueven herramientas para el aprendizaje, lo que intensifica el debate sobre el rol de la tecnología en la educación temprana. Por otro lado escuelas de Estados Unidos empiezan a enseñar alfabetización en inteligencia artificial.

La prohibición de inteligencia artificial en las escuelas públicas de Nueva York marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología y educación. Con preocupaciones sobre aprendizaje, seguridad y desarrollo infantil, el distrito apuesta por una pausa estratégica para evaluar cómo integrar la IA sin comprometer la formación de los estudiantes.