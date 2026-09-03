La ciudad de Nueva York anunció una prohibición de un año al uso de inteligencia artificial generativa en las escuelas públicas desde preescolar hasta octavo grado. La medida, que afecta a casi 600.000 estudiantes, busca proteger el aprendizaje, reducir la dependencia tecnológica y establecer nuevos estándares de seguridad en el sistema educativo más grande de Estados Unidos, informa CNN.
Nueva York frena la inteligencia artificial en las aulas y cambia las reglas para miles de estudiantes
Nueva York aplicará la restricción más amplia del país al uso de inteligencia artificial en las aulas. Qué cambia para alumnos, docentes y familias
La restricción más amplia del país al uso de inteligencia artificial en educación
El alcalde Zohran Mamdani confirmó que el distrito desactivará componentes de inteligencia artificial en más de 38 programas escolares que ya no cumplen con los nuevos criterios de seguridad. La política apunta a preservar el pensamiento crítico, evitar la automatización de tareas escolares y fortalecer la relación entre docentes y alumnos en las aulas.
La prohibición aplica a estudiantes desde los 2 años (programas preescolares) hasta octavo grado. Quedan bloqueados:
- Chatbots complementarios.
- Herramientas de inteligencia artificial generativa.
- Servicios populares como ChatGPT y Claude.
- Plataformas con funciones de IA integradas.
Los alumnos de bachillerato sí podrán acceder a una lista limitada de herramientas de inteligencia artificial y recibirán cursos de “pensamiento crítico sobre la IA”.
Límites al tiempo frente a pantallas y excepciones
El distrito también reducirá el tiempo individual frente a pantallas, con límites según el grado escolar. Habrá excepciones para:
- Estudiantes con discapacidades.
- Alumnos que están aprendiendo inglés.
- Actividades pedagógicas específicas autorizadas por docentes.
Los maestros podrán usar inteligencia artificial para:
- Planificar clases.
- Organizar materiales.
- Realizar tareas administrativas.
Los docentes no podrán utilizar inteligencia artificial para calificar ni evaluar a los estudiantes.
El secretario de Educación, Kamar Samuels, reconoció que es difícil impedir que los estudiantes usen inteligencia artificial en casa para hacer tareas. Por eso, la política también busca capacitar a docentes y familias para supervisar el uso externo de estas herramientas.
Nueva York creará una Coalición de Tecnología en las Escuelas, integrada por:
- Educadores.
- Padres.
- Estudiantes.
- Especialistas en tecnología y seguridad digital.
Este grupo analizará los efectos de la moratoria y recomendará ajustes para los próximos años escolares.
Un debate nacional sobre tecnología y aprendizaje
La decisión se suma a otras medidas en Estados Unidos:
- Los Ángeles: restricciones al tiempo frente a pantallas.
- Estado de Nueva York: prohibición de teléfonos personales durante la jornada escolar.
Mientras tanto, empresas de IA financian programas educativos y promueven herramientas para el aprendizaje, lo que intensifica el debate sobre el rol de la tecnología en la educación temprana. Por otro lado escuelas de Estados Unidos empiezan a enseñar alfabetización en inteligencia artificial.
La prohibición de inteligencia artificial en las escuelas públicas de Nueva York marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología y educación. Con preocupaciones sobre aprendizaje, seguridad y desarrollo infantil, el distrito apuesta por una pausa estratégica para evaluar cómo integrar la IA sin comprometer la formación de los estudiantes.
En pocas palabras
- Nueva York: prohibición de inteligencia artificial generativa en escuelas hasta octavo grado.
- Restricción amplia: afecta a 600.000 estudiantes, buscando proteger el aprendizaje y la seguridad.
- Inclusión y supervisión: docentes usarán IA para planificación; se capacitará a familias para supervisión externa.