Quieren agregar una "alerta por parto" en las alarmas comunitarias de Rivadavia

Desde marzo, Rivadavia ya no cuenta con los servicios de Maternidad y Neonatología. Desde entonces, las pacientes que necesitan atención obstétrica de mayor complejidad deben ser derivadas al Hospital Perrupato, en San Martín, a varios kilómetros de distancia.
Este es el contexto en el que el interbloque oficialista del Concejo Deliberante presentó un proyecto para crear el Programa de Alerta Temprana para Embarazadas. La propuesta busca sumar un botón antipánico al sistema de alarmas comunitarias para que, ante una emergencia, se active un protocolo de asistencia y eventual traslado.
Una respuesta a la falta de maternidad en Rivadavia
El proyecto plantea que la alerta esté conectada con el Centro de Monitoreo Municipal, desde donde se coordinaría la respuesta ante una situación de riesgo.
La primera asistencia se realizaría en el Saporiti y, si el cuadro requiere atención que ya no se brinda allí, se coordinaría el traslado hacia el hospital Perrupato.
Lo que busca el Concejo Deliberante es subsanar de alguna manera, la situación de las mujeres embarazadas que viven en este departamento y que si llegan a tener una urgencia, deben viajar varios kilómetros para hacerse atender.
Los cambios en el hospital Saporiti
El cierre de Maternidad y Neonatología se produjo a partir de la baja cantidad de nacimientos registrados en el hospital. El área que ocupaban esos servicios será destinada a atención de salud mental.
La decisión había generado un fuerte reclamo del municipio, que intentó evitar el cierre. Finalmente, la medida se concretó y las derivaciones obstétricas pasaron a realizarse principalmente hacia el Perrupato.
El municipio marca los límites del programa
El intendente Ricardo Mansur aclaró que la iniciativa no pretende reemplazar las prestaciones que corresponden al sistema de salud provincial, sino funcionar como una herramienta complementaria para asistir ante una emergencia.
El proyecto deberá ser tratado por el Concejo Deliberante antes de su eventual implementación.
En pocas palabras
- Alerta por embarazo: proponen sumar un botón antipánico al sistema de alarmas comunitarias en Rivadavia.
- Contexto: la iniciativa surge tras el cierre de Maternidad y Neonatología en el Hospital Saporiti en marzo.
- Objetivo: brindar asistencia y coordinar traslados ante emergencias obstétricas en el departamento.