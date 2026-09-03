Quieren agregar una "alerta por parto" en las alarmas comunitarias de Rivadavia

La primera asistencia se realizaría en el Saporiti y, si el cuadro requiere atención que ya no se brinda allí, se coordinaría el traslado hacia el hospital Perrupato.

Lo que busca el Concejo Deliberante es subsanar de alguna manera, la situación de las mujeres embarazadas que viven en este departamento y que si llegan a tener una urgencia, deben viajar varios kilómetros para hacerse atender.

Los cambios en el hospital Saporiti

El cierre de Maternidad y Neonatología se produjo a partir de la baja cantidad de nacimientos registrados en el hospital. El área que ocupaban esos servicios será destinada a atención de salud mental.

La decisión había generado un fuerte reclamo del municipio, que intentó evitar el cierre. Finalmente, la medida se concretó y las derivaciones obstétricas pasaron a realizarse principalmente hacia el Perrupato.

El municipio marca los límites del programa

El intendente Ricardo Mansur aclaró que la iniciativa no pretende reemplazar las prestaciones que corresponden al sistema de salud provincial, sino funcionar como una herramienta complementaria para asistir ante una emergencia.

El proyecto deberá ser tratado por el Concejo Deliberante antes de su eventual implementación.